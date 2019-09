Tine uit 'Bake Off' bekijkt het leven letterlijk door een roze bril Redactie

04 september 2019

00u00 0 TV In de startaflevering van 'Bake Off Vlaanderen' gaan vanavond opnieuw tien hobbybakkers de strijd aan met elkaar. Eén van de opvallendste kandidaten uit dit derde seizoen is de 40-jarige Tine. De kinderjuf uit Diest gaat vaak helemaal gekleed in het roze, heeft een wagen met roze bloemetjes en bekijkt het leven elke dag - letterlijk - door een roze bril. "Die heb ik met opzet gekocht om mezelf te verplichten zo vaak mogelijk positief te zijn", zegt ze.

Ook in haar baksels kiest de toegewijde Tine meestal voor haar lievelingskleur. "Ik ga slapen met taarten in mijn hoofd en sta op met taarten in mijn hoofd.” Tine krijgt in het VIER-programma concurrentie van Jaline (18) uit Hasselt, Trien (42) uit Mechelen, Jan (61) uit Knokke-Heist, Patricia (30) uit Aarschot, Greet (39) uit Heers, Philip (33) uit Berchem, Peter (40) uit Oostende, Lorentia (26) uit Genk en Sara (26) uit Heverlee.

'Bake Off Vlaanderen’ om 20.35 uur op VIER