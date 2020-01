Tine en Guga gaan deze zomer opnieuw op zoek naar de perfecte vakantie BDB

23 januari 2020

19u21 0 TV Verloopt je zoektocht naar de ideale vakantiebestemming niet van een leien dakje? Misschien snelt het koppel Tine Embrechts (44) en Guga Baúl (33) je dan wel te hulp. VTM zoekt namelijk kandidaten voor het tweede seizoen van ‘Goed Verlof’.

De zomervakantie: iedereen kijkt er elk jaar weer naar uit. Toch zorgt die vakantie vaak ook voor stress. Want wat is nu juist het ideale verlof? En hoe vind je die ene juiste bestemming die iedereen kan bekoren? Tine Embrechts en Guga Baúl kennen het probleem als geen ander en schoten afgelopen zomer op VTM 20 duo’s te hulp bij het maken van die moeilijke keuze. In ‘Goed Verlof’ verkenden ze samen de tofste adresjes in binnen- en buitenland, op zoek naar de perfecte vakantie.

Het programma haalde goeie kijkcijfers en daarom heeft VTM besloten dat er komende zomer een tweede seizoen komt. Inschrijven kan via de website vtm.be.