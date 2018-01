Tine Embrechts: "Vroeger was ik echt heel lelijk" DBJ

16u14 1 Medialaan Tine Embrechts TV Tine Embrechts (42) is heel openhartig bij Sergio Herman in zijn programma 'La Mamma'. “Ik was echt heel lelijk”, zegt de actrice in de uitzending van vanavond.

“Op mijn dertiende begon mijn kin ineens te groeien. Ik werd niet gepest op school, maar wel nageroepen op straat. “Pompbak­smoel, het regent binnen zeker?” Ik begon een andere manier te zoeken om me te wapenen in het leven. Taal en humor werden een soort verdedigingsmechanisme”, vertelt de actrice.

“Ik was best wel onzeker, want je ziet je vriendinnetjes die wel mooi zijn. Ik had ook last van mijn maag en kon niet goed kauwen. Op mijn zeventiende heb ik me laten opereren. Mensen die niet wisten dat ik geopereerd werd, herkenden me achteraf niet meer. Ik heb het niet om esthetische redenen gedaan, maar ik ben wel blij dat het is gebeurd.”

Zelfs nu is het voor Tine Embrechts moeilijk om te kijken naar foto's van toen. “Ik kan ook nooit van mezelf zeggen dat ik een mooie vrouw ben. Wel dat het oké is.”