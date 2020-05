Tine Embrechts over plotse dood van boezemvriend Tom Hautekiet MVO

06 mei 2020

TV Tine Embrechts vertelde in 'Gert Late Night' over het tragische overlijden van graficus Tom Hautekiet. Hij was één van haar beste vrienden. Het verlies kwam dan ook hard aan voor Tine.

“Ik ben met Tom opgegroeid”, aldus Tine. “Hij was een vriend van mijn broer, ik kende hem van mijn twaalf jaar. Vanaf zijn zestiende zat hij bij ons in het tuinhuis. We zijn buren geweest, we hebben tegelijk kinderen gekregen, het is iemand die er heel mijn leven al geweest is.”