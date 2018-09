Tine Embrechts: "Het is soms moeilijk om rond te komen. Mijn zwangerschap was een financiële ramp" TDS

11 september 2018

22u55

Bron: VIER 2 TV Tine Embrechts (43) logeert deze week op de Evanna voor ‘Gert Late Night’. Tijdens de bedgeheimen met James Cook laat ze haar haar hart spreken: de emotionele scheiding van haar ex komt aan bod, en Tine geeft toe dat ze het als mama van vier niet altijd even makkelijk heeft. Bovendien zorgde haar zwangerschap voor "een financiële ramp".

James Cook valt meteen de deur in huis. "Ben je gelukkig waar je nu staat?", vraagt hij Tine. "Ik ben wel gelukkig, maar anderzijds is het niet de leukste periode", moet ze bekennen. Samen met haar partner Laurent Bailleul, beter bekend als Guga Baúl, kreeg ze twee zoontjes. De actrice heeft ook nog twee zoontjes uit een vorige relatie, en dat valt haar soms zwaar. "Je zit thuis, en dat is echt een fabriek die draait. De ene dag crasht de ene, de volgende crasht de andere. Omdat het gewoon superzwaar is. Ik heb al dikwijls gezegd: 'het zijn er echt te veel.'"

Mislukking

James wil ook weten of Guga Baúl het makkelijk vond om de twee kinderen die Tine kreeg met haar Mexicaanse ex Roman 'erbij te nemen'. "Ja. Emelio was vijf en Oscar was acht toen ik en mijn ex uit elkaar gingen", zegt ze. Toch voelde het aan als een mislukking voor Embrechts. "Kei hard. Ik voelde me heel schuldig. Toen ik met Laurent verkeerde was ik zeker in het begin nog heel triest. Ik was ook bang om gekwetst te worden. Daarom was ik nogal van 'tot daar en niet verder'". De breuk heeft Tine ook veranderd. "Ik zal niet niet snel - of zelfs niet meer - zeggen: 'Ik ga met u trouwen'. Dat wil ik niet meer doen. Ik wil gewoon elke dag opnieuw voor iemand kunnen kiezen. Ik wil niet dat ik ergens een papier heb ondertekend waardoor ik de rest van mijn leven bij iemand blijf. Want dat weet je niet." James reageert ietwat verbaasd en vraagt of Tine zich dan wakker ziet worden naast iemand anders dan Guga. Ze stelt hem gerust: "Op dit moment niet, want ik voel mij heel gelukkig".

Gepest

Ook het uiterlijk van Tine komt aan bod. Want zij is samen met Guga, volgens velen toch een echte hunk. "Ik weet dat ik niet thuishoor in het rijtje van babes. Dus kwamen er reacties op mijn relatie met Laurent als 'dat lekker ding met die lelijke schrok'. Daar kwam het op neer", zegt ze. "En als tiener was ik ook een lelijke schrok. Ik had een enorme kinnebak. Ik ben daar nooit om gepest geweest, maar wel nagroepen op straat. Als ik op sportkamp ging riepen ze 'pombaksmoel', 'kinnebakkes' of 'het regent binnen'. Ik verweerde mij dan door rond te vertellen dat ik de dochter van Raymond van het Groenewoud was, en dat ze moesten opletten."

Financiële ramp

"Waar zie je jezelf binnen 10 jaar", vraagt Cook ten slotte. "Met veel werk voor vrouwen boven de 40", lacht Tine. "Soms is het moeilijk om rond te komen. Ik kan niet alles doen wat ik wil. Ik ben sinds een aantal jaar zelfstandige, en ben dan zwanger geworden en bevallen. Dat is eigenlijk toch een kleine financiële ramp. Mensen zeggen soms tegen mij: 'neem is een time-out'. Maar dat kan ik mij echt niet permitteren.

