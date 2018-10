Tina Maerevoet na de miskraam van Paulien in 'Thuis': "Als je zulke scènes moet spelen, is het thuis ook geen pretje" Redactie

04 oktober 2018

06u00

Bron: DA 0 TV Drama in ‘Thuis’. Nadat Paulien eindelijk zwanger was dankzij ivf, werd haar nakend babygeluk aan diggelen geslagen door een miskraam. ‘Heftig, maar ik ben héél blij dat ik zo’n mooie verhaallijn mocht spelen’, zegt actrice Tina Maerevoet (34).

De emoties laaiden hoog op bij de kijkers toen Pauliens kortstondige geluk aan diggelen werd geslagen door een miskraam. Maar vóór de bewuste scène was het Tina zelf die even met de handen in het haar zat. ‘‘Pfff, hoe ga ik dat doen?’, dacht ik na de eerste lezing van die miskraamscène. ‘Maar dan ga je je beter informeren omtrent de thematiek, praat je met mensen die zoiets hebben meegemaakt, doe je research en kom je bij heel veel pittige verhalen terecht. Hoe meer je de emoties van die getuigenissen laat binnenkomen, hoe makkelijker je ze kan oproepen tijdens de scènes. Op de set draai je je knop om, vertrouw je op je voorbereidingen en smijt je jezelf volledig.’

Dacht je na die eerste lezing ook niet: ‘Dit is een mooie kans voor mij?’

Natuurlijk wel. En meteen daarna besefte ik dat veel kijkers zich hierin zullen herkennen. Daarom alleen al is het heel waardevol om deze thematiek zo juist, emotioneel en krachtig mogelijk te spelen en in beeld te brengen.

En daarvoor reken jij dus op een uitgekiende voorbereiding.

Ja, maar ’s ochtends een melodramatisch muziekje in de auto om in de stemming te komen kan ook geen kwaad. (knipoogt) En vervolgens stap je dus vol zelfvertrouwen de set op.

Al die emoties op zo’n heftige draaidag, neem je die niet mee naar huis?

Ik probeer dat niet te doen, maar ik betrap mezelf erop dat dat soms toch gebeurt. Als ik een emotionele studiodag heb gehad, en ik kom thuis om vervolgens weer emoscènes in te studeren, dan is dat geen pretje. Op zulke momenten is er weinig plaats voor andere dingen.

Een tijdje geleden vertelde je dat jij en je vriend Dries een kinderwens hebben. Hoe zie jij jouw ideale gezin?

Een ideaal gezin is voor mij een gelukkig gezin. Hoe en wanneer dat ervan komt, zien we nog wel. Alles op zijn tijd.

Je bent ook opnieuw gaan ­studeren.

Ik heb mijn master in drama behaald, en heb een diploma Lerarenopleiding. Die twee wil ik graag aanvullen met een opleiding Dramatherapie, in avondschool uiteraard want overdag werk ik fulltime. Ik ben enorm met mensen begaan. Ik ben bijvoorbeeld meter van de rouwkampen georganiseerd door Saying Goodbye. Ik vind het een mooie uitdaging om via mijn vak mensen inzichten te bieden, aan de praat te krijgen en hen te helpen om zelfvertrouwen te ontwikkelen...

Kadert die extra opleiding ook in de voorbereiding van je leven na ‘Thuis’?

Er is al de hele tijd een leven naast ‘Thuis’, hoor. Dat bestaat voornamelijk uit mijn eigen theaterproducties voor kinderen. Ik schrijf, bekostig en speel die zelf. Daarnaast speel ik ook nog bij andere theatergezelschappen. Vanaf december is er bijvoorbeeld ‘De Huisvrouwmonologen’ bij Paljas, waarin ik samen met mijn tv-moeder Myriam Bronzwaar en Els Béatse acteer. En volgend jaar speel ik samen met Bart Van Avermaet (die zopas als Waldek ‘Thuis’ verliet, nvdr) een avondvoorstelling bij Tableau nr.1, en maak ik een zesde theaterstuk. Mijn agenda zit dus redelijk goed vol. Mijn leven ná ‘Thuis’, daar zal ik pas over nadenken als het zover is.

Als je het voor het zeggen had bij de scenarioschrijvers: hoe zie jij Paulien dan evolueren?

Ik geef de scenarioschrijvers carte blanche en laat me graag verrassen. Paulien heeft al een heftig leven achter de rug. ­Laten we hopen dat ze ooit het geluk zal vinden met haar ­gezinnetje. (glimlacht)