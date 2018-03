Timmy Simons maakt carrièreswitch SD

02 maart 2018

17u28

Bron: Eleven Sports 4 TV Zondagavond maakt Timmy Simons (41) zijn debuut als voetbalcommentator op Eleven Sports. De ouderdomsdeken van Club Brugge én de Jupiler Pro League zal in de Milanese derby tussen Milan en Inter aan de zijde van Michael Van Vaerenbergh het co-commentaar verzorgen.

Eleven Sports maakte twee weken geleden bij de verwerving van de Bundesliga-uitzendrechten (2018-2021) bekend dat Timmy Simons de vaste analist voor de Duitse competitie zal worden. Als ex-speler van FC Nürnberg volgt hij het voetbal in Duitsland nog steeds op de voet. Simons zal regelmatig als co-commentator en Bundesliga-expert ingezet worden op de toppers in de Duitse competitie. Maar dit weekend maakt hij zijn debuut bij Eleven Sports als co-commentator bij de Italiaanse topper tussen Milan en Inter. Een nieuwe stap in de roemrijke carrière van de 94-voudige Rode Duivel. Walter Baseggio, ex-ploegmaat van Simons bij de Rode Duivels, zal het co-commentaar voor Franstalig België verzorgen.

“Dit is voor mij een nieuwe ervaring waar ik zeker van ga genieten. Mijn focus ligt dit seizoen nog volledig op het kampioenschap met Club, maar het is leuk om al eens te proeven van de mogelijkheden die na mijn carrière op mijn pad zullen komen. Ik zal me hier, net zoals iedere dag op het veld, volledig voor geven”, blikt Timmy Simons vooruit op zijn debuut.

“Natuurlijk zijn we heel fier om een grote naam als Timmy Simons te kunnen strikken als nieuwe analist. Zijn enthousiasme werkt aanstekelijk. Timmy maakt zijn debuut als analist bij Eleven Sports. Innoveren, nieuwe mensen lanceren, ook dat behoort tot het DNA van de zender. Timmy past perfect in deze strategie”, zegt Jan Mosselmans, hoofdredacteur Eleven Sports.

Milan – Inter – zondag 4 maart om 20u45 op Eleven Sports 2.