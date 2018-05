Tim vond na 'Temptation Island' een nieuw lief waarmee hij al een verlovingsring ging uitzoeken (maar ondertussen is hij alweer single) MVO

04 mei 2018

Vanaf de eerste keer dat hij haar zag was het meteen raak, zoals bij Tim de goede gewoonte is. Zijn nieuwe vriendin, die hij leerde kennen na 'Temptation Island' wil om begrijpelijke redenen anoniem blijven. Samen met Tim ging ze de stad in, om alvast te blijven staan bij een etalage vol verlovingsringen. "Ik denk dat er wel kindjes zouden kunnen komen, en een huis, en een trouw...", droomde Tim al luidop. "Het is natuurlijk nog pril, maar voorlopig ziet het er rooskleurig uit." Helaas mocht het niet zijn. Aan het einde van de aflevering bleek dat 'Timtation' ondertussen alweer single is.