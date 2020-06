Tim Van Aelst over ‘Wat Als?’, de sketchshow die alles veranderde: "Toen Jan Eelen belde, wist ik dat het goed zat"

TV

Een doorbraak bij het grote VTM-publiek, een Emmy Award en verkocht in vijftien landen. Daar waar 'Benidorm Bastards' internationale deuren opende voor Shelter, was het 'Wat Als?' dat het productiehuis definitief op de kaart zette. "Het strafste wat we ooit gemaakt hebben", aldus bezieler Tim Van Aelst (42) over de sketchshow die vanaf vanavond weer te zien is. Hij moest er wel zijn stoute schoenen voor aantrekken. “Ik ben zelf naar de programmadirecteur gestapt om een beter tijdsslot te vragen.”