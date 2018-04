Tim en Esther uit 'Blind Getrouwd': "Onze gevoelens uiten doen we nog altijd ’t liefst met briefjes en sms’jes" Glenda Smits

10 april 2018

06u00

Bron: Dag Allemaal 0 TV De ene Tim is de andere niet. Wordt ‘Temptation’ Tim overvallen door een plotse verliefdheid voor Cherish, dan is de grote crush bij Tim (30) en Esther (31) van ‘Blind Getrouwd’ uitgebleven. "En toch marcheert het geweldig goed tussen ons", zeggen ze. Maar hun liefde tegen elkaar uitspreken..

Straks trekken ze met de familie naar de Ardennen. Lekker uit eten of naar de film, dat staat ook op het verlanglijstje van Tim en Esther. Want het mag eindelijk geweten én gevierd worden dat ze samen verdergaan na ‘Blind Getrouwd’.

"Ik heb de jongste weken echt op mijn tong moeten bijten, want ik was nogal geneigd om in de wij-vorm te praten", zegt Esther. "Mensen zijn ook zó nieuwsgierig. Het eerste wat ze deden, was naar onze handen kijken. Checken of we onze trouwring nog droegen. En dan begon het vragenuurtje."

"Awel, ik ben blij dat we eindelijk kunnen zeggen: het marcheert écht tussen ons", pikt Tim in. "Wij willen allebei voluit voor ons huwelijk gaan."

Dat hebben jullie tijdens het ­beslissingsmoment bezegeld ­met een liefdevolle kus.

Tim: "De eerste echte kus voor de camera’s. We hebben dat lang privé gehouden, ’t ís ook iets heel intiems."

Vanaf het begin waren jullie wel bij de grote kanshebbers om dit experiment te overleven, hé?

