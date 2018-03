Tim en Cherish moeten Deborah iets vertellen... 'Temptation Island' aflevering 9 in vogelvlucht EDA

Tim die de foto van zijn Deborah dichtvouwde en zich overgaf aan de charmes van verleidster Cherish, dat was het laatste wat we vorige week zagen in 'Temptation Island'. De morning after richt de Aalstenaar een boodschap aan zijn vriendin. Een spijtbetuiging? Of een definitief vaarwel? Welkom bij een nieuwe aflevering van 'Temptation Island' in vogelvlucht.

DAG 9 op Temptation Island.

Indien u de cliffhanger van vorige week heeft gemist: Tim -de man die zijn vriendin na Temptation Island ten huwelijk wilde vragen, briefjes met 'no girls allowed unless Deborah Leemans' op de deur plakte en beweerde twee weken niets anders nodig te hebben dan een foto van zijn Deborah en een geparfumeerd T-shirt van haar deelname aan de 'Miss Huppeldepup-verkiezing' - is aan het einde van vorige aflevering in bed gedoken met verleidster Cherish.

Dat het hem de morning after serieus zou spijten, daar konden we onze beide nieren op verwedden. Maar die ochtend viel er in casa Timtation allerminst een emotionele kater te bespeuren...

Ook Tim's zwemshort lag er vrolijk bij.

Maar hoe zat het met de man zelf?

Betekent dit dat...

Nog laatste woorden voor Deborah? Of hou je het bij: "Pief poef paf, 't is af"?

We zullen het zo overbrengen.

Deborah werd wakker met een naar voorgevoel...

De kampvuurbeelden van een flirtende Tim, stemden haar weinig hoopvol. Dat hij afgelopen nacht een stapje verder ging... Daar was ze nog niet van op de hoogte.

Mezdi kwam poolshoogte nemen. Toen hij hoorde wat er gebeurd was, gaf hij Tim een apocalyptische donderpreek zoals ze die op Temptation Island nog maar zelden hebben gehoord. De laatste dateerde van ettelijke eeuwen voor Christus.

Mezdi, gehuld in heilig ochtendgewaad, liet geen spaander heel van de gevallen Timotheus.

Hij las hem de levieten....

En gaf hem een lesje in onbaatzuchtigheid.

Pruh-cies!

Iets verderop werd het vrouwenresort opgeschrikt door een onbestemd insect met grote reflecterende ogen.

EEEK! Megan, je deed ons schrikken. Nog niet bekomen van je break up met verleider Joshua zo te zien?

Hoe en Kevin dan? Oh sorry, we hadden 'kwallen' verstaan.



Toeval of niet: op dat moment spoelden er net twee reuzenkwallen aan op het strand van Coconut Beach.

Mezdi besloot die meteen uit te roeien:

Door toekomstig paargedrag te voorkomen.

Jeremy ging akkoord.

Luchtledig maken is de beste garantie op schimmelpreventie, Jeremy. Uitstekend punt!

Cherish ging de vrijgezelle dames vertellen waarom ze de afgelopen nacht niet naar huis was gekomen...

En werd onthaald op gejuich.

Presentator Rick schoot in zʼn sloffen. Hij vernam het nieuws met vertraging en zocht Tim op.

Wat een heerlijke presentator.

Ah nee want er moest weer gedatet worden. Tim ging zijn band met Cherish bezegelen met een 'vriendschapsceremonie'.

Wat zagen jullie er sierlijk uit....

Potsierlijk.

Tim: "Daar zit een monnik, die mag je echt niet beledigen", waarschuwde Tim Cherish. Dat hij Deborah voor heel België en Nederland beledigt, vormde echter geen belet.

Gelukkig bevond Deborah zich op dat moment in de goede handen van verleider Gino:

Door al de commotie zouden we bijna vergeten dat ook Kevin afgelopen nacht de lakens deelde. Hij werd wakker naast verleidster Chloë.

Een spontane reactie Chloë?

Zo spontaan bedoelden we nu ook weer niet. We wilden eerder weten: wat is je mening over Kevin?

Kortom, het maakt jou niets uit..

Ook Daniëlle en Kleurplaat Fabrizio gingen weer samen op date. De verleider had een verrassing voor Daniëlle in petto. Het begon met 'T' en eindigde op 'attoo'.

Daar komt gegarandeerd heibel van.

Op het resort was de tattoo groot nieuws.

Echt iedereen?

Over forever verbrand gesproken... Zal Tim ooit nog de deur uit kunnen na dit programma?

Echt iedereen??

Hij besloot zijn nieuwe relatiestatus officieel te maken in de hut. Daar waar hij amper 5 dagen geleden nog het snot uit zijn kop zat te huilen omdat hij zijn Deborah miste, maakte Tim nu bekend dat hij haar heeft ingeruild voor een blonder exemplaar. En hoe...

Hij besloot de moeilijke boodschap over te brengen met een rijmpje...

CIAO?????

Door Tim's gedrag, besefte Mezdi plots hoe veel er op het spel stond.

En maakte hij een drastisch besluit:

Voor Tim en Cherish was het helemaal naar de knoppen.

From hero to zero, jongeuh.

De avond viel en de kandidaten gingen zonder feestje naar bed.

Nu Mezdi voluit voor het celibaat had gekozen, sloot hij de avond op een atypische manier af. In plaats van in de kamer van een willekeurige verleidster te duiken, bevond hij zich plots middenin de slaapkamer van Tim.

Huh, Mezdi? Wat deed jij daar?

Mezdi had nog een goeie raad voor Tim:

Afspraak volgende week voor een forever verbrandend kampvuur.

CIAO!