Tijs Vanneste gaat kamperen met jongeren in docureeks 'De Kemping'

18 juni 2020

08u14 0 TV Binnenkort start Eén met de opnames van ‘De Kemping’, een programma over een tiental jongeren die samen met creatieve duizendpoot en jongerenbegeleider Tijs Vanneste (41) een camping vanuit het niets opstarten en runnen. Kijkers kunnen ook komen logeren op de gezellige camping in de Kempen.

Het idee van ‘De Kemping’ is gestart vanuit de gelijknamige vzw ‘De Kemping’, een initiatief van productiehuis De Chinezen. Die vzw wil langdurig werkzoekende jongeren helpen om ervaring op te bouwen en wil hen opnieuw aan het werk krijgen. De jongeren die te zien zijn in het programma raken om uiteenlopende redenen moeilijk aan werk of kunnen dat moeilijk houden. Door in augustus samen met Tijs Vanneste een zomercamping te organiseren, waarvoor ze door de vzw als echte medewerkers met een contract worden ingezet, kunnen ze werkervaring opdoen.

“De eerste tattoo die ik ooit zette, was op mezelf en stelde een koorddanser voor. Dat is dan ook hoe ik het leven altijd gezien heb: als een evenwichtsoefening waarbij je jezelf staande moet houden - soms heel stevig op je benen, maar op andere momenten ook vrij wankel”, vertelt Tijs. “Ik ben me er altijd erg van bewust geweest dat die keuze niet altijd aan onszelf is, soms heb je een beetje hulp nodig. Met dit project krijg ik de kans om het koord van deze jongeren aan te spannen zodat ook zij hun kans krijgen om te schitteren als acrobaat.”

Kampeerders

De jongeren staan te popelen om aan het zomerproject te beginnen, maar daar hebben ze nog kampeerders voor nodig. Daarom lanceerde Tijs Vanneste een oproep: hij is op zoek naar gezinnen of vrienden die het sociale project een warm hart toedragen en willen overnachten op de gezellige camping in de Kempen. Wie deze zomer wil genieten van vakantie in eigen land, kan terecht op ‘De Kemping’. Die opent drie weken lang de deuren: van 3 tot 21 augustus kunnen kampeerders hun tent opslaan op een grote weide op het grondgebied van de stad Geel, op de splitsing met Dessel, Retie en Mol, en vlak naast het Kanaal Bocholt-Herentals. De jongeren voorzien tal van activiteiten voor de bezoekers en er is prachtige natuur in de buurt.

Het verblijf zal volledig coronaproof zijn. Mensen die graag langskomen, kunnen zich per ‘bubbel’ van tien personen inschrijven. Elke bubbel kan van maandag tot en met vrijdag logeren op de camping. Meer details over de camping en hoe je in te schrijven zijn te vinden op de website van één.



