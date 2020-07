Tijs ‘Van Echelpoel’ Vanneste stampt camping uit de grond met langdurig werklozen: “Dit kruipt in de kleren” BDB

Bron: GVA 0 TV Geen luie vakantie voor Tijs ‘Van Echelpoel’ Vanneste (41). Voor de nieuwe Eén-docureeks ‘De Kemping’ is de zanger op dit moment een eigen camping uit de grond aan het stampen. Hij krijgt daarvoor de hulp van een tiental jonge langdurig werklozen. “Na een werkdag ben ik compleet kroket”, vertelt hij in Gazet van Antwerpen.

Vanneste en z'n gezelschap zijn op dit moment bezig met de laatste loodjes. Op 3 augustus moet hun camping namelijk de deuren openen. Die wordt dan drie weken gerund door de jongeren. Zo krijgen ze de kans om werkervaring op te doen. “Ik zie mezelf niet als leider van de bende, maar als een soort coach”, vervolgt Tijs, die ook deel uitmaakt van het muziekduo Van Echelpoel, in het interview. “Maar het kruipt wel in de kleren. Vroeger had ik thuis na een werkdag nog energie over, nu ben ik compleet kroket.” (lacht)

Vanneste stond zelf mee in voor de selectie van de jongeren in het programma. “Ik wees ruim de helft af. Sommigen leken om de verkeerde redenen te willen meedoen. Dit is geen ‘Temptation island’, waar je snel veel volgers kan scoren op je sociale media.”

