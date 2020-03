Tijdelijk geen uitzendingen voor Jimmy Kimmel MVO

14 maart 2020

08u38

Bron: ANP 0 TV ‘Jimmy Kimmel Live’ gaat tijdelijk van de buis. Het is een voorzorgsmaatregel van de Amerikaanse zender ABC om het nieuwe coronavirus te bestrijden.

De show wordt vanaf maandag tijdelijk stopgezet. De zender hoopt de uitzendingen op maandag 30 maart weer te hervatten. ABC noemt de maatregel in het belang van het personeel. Eerder was het plan om Jimmy Kimmel Live door te laten gaan, maar dan zonder publiek in de studio.

Eerder was al bekend dat Jimmy Fallon en Seth Meyers tijdelijk stoppen met hun latenightshows. Vanwege het longvirus worden er de rest van de maand geen nieuwe gemaakt van ‘The Tonight Show’ en ‘Late Night’. Ook Ellen Degeneres stopt tijdelijk met opnames.