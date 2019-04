Tijd voor battles in 'The Voice' DBJ

19 april 2019

00u00 0

Na de 'blind auditions' en de 'knock-outs' schakelt 'The Voice van Vlaanderen' vanavond weer een versnelling hoger. In de battles nemen de 24 overgebleven kandidaten het in een duet tegen elkaar op voor een plaats in de liveshows. Die plaatsen zijn duur, want slechts 12 zangers (3 per team) stoten door.

De battles worden gespreid over twee afleveringen. Vanavond komen de leden van Team Koen en Team Bart aan bod en weten we dus al welke zangers er in hun teams naar de liveshows gaan. Als voorbereiding namen de twee hun pupillen mee op studiereis. Koen Wauters trok met zijn zes zangers naar het ziekenhuis om hen te tonen hoe hun stem eruitziet en hoe ze die kunnen gebruiken, Bart Peeters trok naar folkhoofdstad Dublin voor een muzikale citytrip. "Het kaf is eigenlijk al van het koren gescheiden. De coaches zullen het erg moeilijk krijgen", beseft Koen, die vanavond moet kiezen tussen de 20-jarige Amy uit Willebroek en de 17-jarige Ibe uit Genk. "Als dit het niveau is van de andere battles, dan gaan we een moeilijke tijd tegemoet", reageert Alex Callier. Zijn team komt - samen met dat van Natalia - volgende week in actie.

'The Voice’, om 20.45 uur op VTM