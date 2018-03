Tienersterren uit 'Stranger Things' krijgen een mega loonsverhoging DBJ

26 maart 2018

18u17

Bron: TMZ 0 TV Gaten Matarazzo (15), die in de Netflix-reeks 'Stranger Things' Dustin speelt, kreeg voor het derde seizoen van de reeks niet zomaar een loonsverhoging. Hij won de jackpot.

In zijn oorspronkelijk contract stond dat de jonge acteur Gaten Matarazzo in het derde seizoen, net als na het eerste seizoen, een kleine loonsverhoging zou krijgen. De Amerikaanse website TMZ kon zijn contract inkijken en wist dat zijn loon normaal gezien zou stijgen met een kleine 1000 dollar per aflevering. Hij zou in het derde seizoen 17.460 dollar verdienen, terwijl hij in het tweede seizoen 16.800 per episode kreeg.

Niet zo heel bijzonder in Hollywood, maar hij liet nu zijn contract openbreken. Matarazzo en zijn collega tienersterren onderhandelden opnieuw en zullen nu tussen de 200.000 en 250.000 dollar per aflevering verdienen in het derde seizoen. Dat is een loonsverhoging met maar liefst 1200 procent! Niet slecht gedaan, dus.