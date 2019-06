Exclusief voor abonnees Tienerdrama’s op en naast de set van Beverly Hills, 90210 MD

09 juni 2019

06u00

Bron: Story 0 TV Het overlijden van acteur Luke Perry ten spijt maakt Beverly Hills, 90210 binnenkort een comeback. Mét de originele bezetting die de reeks in de jaren 90 tot superhit bombardeerde. Naar aanleiding daarvan kijkt Story drie weken achter de schermen van tv-series die hele generaties aan de buis hebben gekluisterd.

Rebelse eenzaat Dylan, populair moreel kompas Brandon, zijn lepe zus Brenda, studieuze Andrea, verwende Kelly of coole David: miljoenen tieners van de jaren 90-lichting konden zich vereenzelvigen met een van de studenten van de West Beverly High School. Dat de acteurs jong en knap waren en zich in het zonnige decor van Los Angeles’ meest glamoureuze stadsdeel bewogen, deed de fans nog meer wegdromen. Beverly Hills, 90210 lanceerde het genre tienerdrama en was zo’n fenomeen dat er tien seizoenen van werden gemaakt. ‘In 1990 was de wereld getuige van monumentale veranderingen: Margaret Thatcher trad af als Brits premier, een herenigd Duitsland hield z’n eerste vrije verkiezingen en, uiteraard, de superschattige tweeling Brandon en Brenda Walsh verhuisde van Minnesota naar het ultrachique Beverly Hills’, schreef Entertainment Weekly toen de reeks ten einde kwam. Twintig jaar later zijn de populariteit en aanhang ervan nog altijd zo aanwezig dat op 7 augustus de eerste episode van BH90210 wordt uitgezonden, een vervolg met de originele cast, helaas zonder wijlen Luke Perry. Het is voor de makers te hopen dat de opnames verlopen zonder het drama en vuurwerk tussen de acteurs dat de ploeg in de jaren 90 de gordijnen injoeg.

