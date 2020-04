Tien vragen aan de winnaar van ‘De Mol 2020': “In de eerste aflevering had ik de mol afgeschreven” Mark Coenegracht

26 april 2020

21u08 0 TV Het spel is gespeeld. Het doek gevallen. De vrouwen hebben de macht gegrepen in ‘De Mol 2020’. De jongste kandidate Alina bleek de mol te zijn en werd het meest gedetailleerd ontmaskerd door Jolien (25), die met de groepspot naar huis mag. Bart (44), de enige man die het spel overleefde en de finale haalde, wist ook al lang wie de mol was, maar haalde het in de vragenstrijd niet van Jolien.



Tien vragen aan bankbediende Jolien, winnares van ‘De Mol’

Hoe heb je de overwinning binnengehaald?

“Ik heb heel lang niet willen of kunnen geloven dat Alina de mol was. Maar na elke eliminatie schreef ik alle gestelde vragen en mijn antwoorden op in mijn boekje. Zo kon ik uitrekenen, door alle overlappingen, hoeveel vragen ik op elke kandidaat had ingevuld. Naargelang er kandidaten afvielen, was het snel duidelijk dat ik Alina best heel goed in de gaten moest houden.”

Wanneer wist je dat zij de mol was?

“In de eerste aflevering heb ik in mijn Molboekje geschreven dat ik totaal nog geen idee had van mijn mol, maar dat ik wel al iemand kon afschrijven: Alina. In aflevering twee is die mening gelukkig veranderd en stond ze weer op mijn radar. Toch is het moeilijk om echt één moment te prikken. Ik was pas echt op mijn hoede toen ze Dorien en mij liet armworstelen met de reus. Zeker na het vertrek van Bruno bleef dat door mijn hoofd spoken. Vanaf dat moment heb ik redelijk wat antwoorden op haar ingezet.”

Wat ga je met de 22.835 euro die je gewonnen hebt doen?

“Aha… Een moment dat iedereen binnen de groep is bijgebleven is de nacht in de tent boven aan de Vradeto-trappen. We hebben toen zo ontzettend hard gelachen. Zo’n nieuw tentmoment wil ik graag organiseren voor de hele groep. Gilles, die toen jammer genoeg al naar huis was, wil ik daar ook absoluut bij. En mijn collega-finalisten wil ik graag toch ook eens trakteren in The Jane. De rest komt op mijn spaarboek terecht.”

Wat is je mening over de mol en het mollenwerk van Alina?

“Ik ben ontzettend trots op Alina. Tot de laatste dagen voor de finale kon ik echt moeilijk aanvaarden dat zij echt de mol was. Ik had al elke eliminatie op haar ingezet, maar nooit voluit durven gaan voor haar. Al haar reacties, haar enthousiasme en teleurstelling… Het leek zo echt. Fantastisch gespeeld.”

Is ‘De Mol’ een moeilijk spelletje?

“Het is écht moeilijk. Als kandidaat weet je nooit wat er komt. Je doet een proef en dan volgt er een update waardoor alles weer verandert. Je bent dus nooit zeker dat wat je doet je ook effectief zal helpen.”

Wat waren jouw beste eigenschappen en tools in dit spel?

“Je moet vooral een zekere objectiviteit proberen te houden. En je niet laten misleiden door de meningen van de andere kandidaten.”

Wat is je sterkte geweest doorheen het spel?

“Ik heb mijn molboekje heel intensief gebruikt. Vanaf de eerste test noteerde ik elk resultaat. En ik heb uiteraard ook wel wat geluk gehad door Alina snel in het vizier te krijgen.”

Wat was je zwakste punt?

“Willen of niet, ik heb me soms toch laten misleiden door andere kandidaten. Vooral Bart was daar heel sterk in. Tot net voor de finale heeft hij nog alles uit de kast gehaald om mij ervan proberen te overtuigen dat hij de mol was. Ik ben ook altijd eerlijk geweest over mijn verdenkingen tegen alle andere kandidaten. Het heeft me gelukkig geen windeieren gelegd, maar achteraf had ik dat misschien niet moeten doen.”

Heb je zelf ook gemold?

“Niet echt. Bij de autoproef geraakte ik effectief niet in neutraal. Dat maakte me handig verdacht. Bij het diner met de mol hield ik dan weer absoluut geen rekening met de groepspot. Ik wilde zoveel mogelijk voordelen verzamelen. Het eerste moment was dat bankroet jammer, maar door niets te zeggen aan de rest van de groep over wat er gebeurd was, had ik wel een voordeel.”

Wat heb je onderschat?

“Ik heb het moeilijk gehad met controle loslaten. Je weet van niets en je moet dat aanvaarden. En het is ook echt niet gemakkelijk om niemand te vertrouwen.”

