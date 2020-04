Tien vragen aan de verliezer van ‘De Mol 2020': “Verliezen was even vervelend, maar ongelukkig kun je hier eigenlijk niet van worden” Mark Coenegracht

26 april 2020

21u08 0 TV Het spel is gespeeld. Het doek gevallen. De vrouwen hebben de macht gegrepen in ‘De Mol 2020’. De jongste kandidate Alina bleek de mol te zijn en werd het meest gedetailleerd ontmaskerd door Jolien (25), die met de groepspot naar huis mag. Bart (44), de enige man die het spel overleefde en de finale haalde, wist ook al lang wie de mol was, maar haalde het in de vragenstrijd niet van Jolien.



Tien vragen aan Bart, de advocaat en strafste speler die naast haast 23.000 euro greep

Wat heeft je genekt?

“Een heel sterke winnaar. Iemand die de mol sneller op de hielen zat dan ik. En uiteraard een paar proeven waar ik niet bij de mol zat en daardoor slechts beperkte informatie had.”

Hoe vervelend was en is het om het spel als verliezend finalist te moeten verlaten?

“Dat was heel eventjes vervelend. Toegegeven. Als finalist wil je uiteraard winnen. Maar vrijwel onmiddellijk kwam ook het besef dat je als één van de meer dan 14.000 ingeschreven kandidaten De Mol hebt mogen meespelen, je drie volle weken hebt kunnen meemaken en uiteindelijk ook de juiste mol hebt gevonden. Dus ongelukkig kan je daar niet van worden.”

Hoe lang zat jij al op het juiste spoor?’

“Van bij de paparazzi-proef ben ik Alina in het oog gaan houden. Ze werd heel zenuwachtig toen ik plots in het café bij Willy Sommers ging zitten, want ook de vriendin van Salim was daar aan het opdienen. Ik voelde dat ze daar zo snel mogelijk weg wilde dat ik echt erg verdacht vond. Toen haar auto een dag later in de 0-zone terecht kwam was dat een extra element voor mij om heer verdacht te vinden.”

Was Alina een goeie mol?

“Een sterke mol! Om zo op die jonge leeftijd drie weken een rolletje te spelen en vooral zo lang onder de radar te kunnen blijven is niet gemakkelijk. Ik denk dat er heel weinig kandidaten haar ooit verdacht hebben.”

Wat zijn de beste eigenschappen en tools om dit spel te winnen of om, zoals jij, het tot de finale te schoppen?

“Strategisch denken helpt. Bij veel opdrachten is het zeer handig dat je een paar stappen vooruit bent. Opmerkzaamheid helpt ook. Al is dat niet evident en en klinkt het gemakkelijker dan het is. Je hebt ook een extra troef in handen als medekandidaten je vertrouwen.”

Waar heb je zelf extra op gelet?

“Op de positie van de kandidaten tijdens de proeven. Hebben ze zichzelf daar gezet? Kozen andere ervoor om iemand op een plaats te zetten? Of was het allemaal toeval?”

Wat was je sterkste punt?

“Of het een sterkte geweest is weet ik niet, maar ik heb me wel altijd voor honderd procent gesmeten.”

Hoe belangrijk was je mollenboekje?

“Dat is onontbeerlijk om ver te geraken. Het is gewoon geen optie om 20 vragen over de mol te beantwoorden als je niets opschrijft. De vragen zijn zo gedetailleerd dat dit een must is. De moeilijkheid is om het consequent alle info over iedereen te blijven noteren.”

Wat heb je onderschat?

“Het slaaptekort. Ik dacht dat je af en toe wel eens tijd voor jezelf zou hebben, maar het is werkelijk een rollercoaster van de eerste tot de laatste minuut.”

Heb je goede raad voor nieuwe molspelers?

“Genieten van het eerste moment, want het kan ook op elk ogenblik gedaan zijn. Het is een razendsnel gebeuren en de zoektocht naar de mol is alles behalve gemakkelijk.”

Nog een extra vraagje: je was voor heel veel kijkers de verdachte nummer één. Heb je effectief ook gemold?

“Ik heb me eigenlijk nooit bewust verdacht gemaakt en de dingen die misgelopen zijn, gebeurden spontaan. Maar ik heb wel af en toe van de situatie gebruik gemaakt om dat ook uit te spelen. Mijn val bij de loopproef is zo’n voorbeeld. Ik was graag zelf de mol geweest, maar ik zou wellicht - zoals geschreven is trouwens - enkel de ‘in your face’-mol kunnen zijn.

Tien vragen aan de winnaar van ‘De Mol 2020’: “In de eerste aflevering had ik de mol afgeschreven”