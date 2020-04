Tien vragen aan ‘De Mol 2020': “Het is een eenzame rol. Op sommige momenten voel je je oprecht slecht” Mark Coenegracht

26 april 2020

21u08 0 TV Het spel is gespeeld. Het doek gevallen. De vrouwen hebben de macht gegrepen in ‘De Mol 2020’. De jongste kandidate Alina bleek de mol te zijn en werd het meest gedetailleerd ontmaskerd door Jolien (25), die met de groepspot naar huis mag. Bart (44), de enige man die het spel overleefde en de finale haalde, wist ook al lang wie de mol was, maar haalde het in de vragenstrijd niet van Jolien.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Tien vragen aan Alina, jongste kandidaat ooit en mol in ‘De Mol’

Ben je een tevreden mol?

“Ik ben een zéér tevreden mol. En een dankbare mol. Dit avontuur was onvergetelijk. Het concept van het spel is uniek. Precies daarom ook heb ik me ingeschreven. Je test jezelf op zoveel vlakken. Je wordt weer even echt een kind, maar tegelijkertijd moet je al je mensenkennis en ervaring gebruiken om dit spel te spelen. Even weg zijn van de realiteit, jezelf tegenkomen en een zot avontuur beleven. Dat wilde ik heel graag meemaken.”

Er was nog nooit een lagere prijzenpot. Dankzij of ondanks jouw mollenwerk?

“Voor een deel mijn werk, maar Bart heeft toch ook heel erg zijn best gedaan.”

Is Jolien de terechte winnaar?

“Absoluut. Ze heeft het spel prachtig gespeeld.Zij keek als allereerste in mijn richting. Ik heb vaak geprobeerd om haar in een andere richting te doen kijken. Dat lukte soms eventjes, maar ze bleef toch haar focus houden.”

Was je verrast toen je gevraagd werd om de mol te zijn?

“Zeker weten. Je hoopt er stiekem wel op. Ik heb er ook over gedroomd. De dag dat die vraag dan officieel werd gesteld was te gek. Dat was ongeloof, gevolgd door pure euforie. Ik heb dan ook geen moment getwijfeld om toe te zeggen.”

Hoe vervelend was het om de mol te zijn?’

“Het is ronduit een eenzame rol. Op sommige momenten voel je je ook oprecht slecht. Je bent alleen, je speelt iemand anders dan je eigenlijk bent en je verliest jezelf daar wat in. Door mij moesten er kandidaten naar huis omdat ik hen op het verkeerde spoor zette. Dat heeft meer dan eens flink geknaagd. Vooral ’s nachts, als je het spel niet moet spelen. Op andere momenten was het dan weer ontzettend leuk. Als een sabotage-actie goed lukt en niemand verwijt je iets, is dat een heerlijk moment. Giechelen in jezelf. Binnenpretjes. Maar je leert jezelf ook op een andere manier kennen. Dat is ook waardevol.”

Wat was je mooiste moment?

“Dat zat in de finale. Toen ik op de brug stond, klaar voor de bungeejump en de video van mijn mama te zien kreeg. Ik had die niet op voorhand gezien. Die emotie, gevolgd door de kick van de sprong was een magisch moment. Ook het diner met Jolien was heel bijzonder. Je zit achter dat glas en de zenuwen gieren door je lijf, ook al wist ik dat ze me niet kon zien. Het voelde vooral aan als een spannende en leuke grap die ik aan het uithalen was.”

Kan je als mol ook echt genieten?

“Dat heb ik alvast zeker gedaan. Ik ben elke dag met een glimlach wakker geworden. De kinderlijke vrijheid die er hebt is fantastisch. Je speelt een spel, je weet niet hoe laat het is en alles wordt voor je geregeld. Het is gewoon eten, spelen en slapen. Heerlijk.”

Wat zijn noodzakelijke eigenschappen voor een mol?

“Zelfzekerheid. Empathie. Lef. Ik ben ook een vrolijk en gevoelig meisje. Dat zorgde ervoor dat ik een onschuldige indruk kon maken en in vertrouwen werd genomen. Maar ik kan ook heel scherp zijn en ik durf ook een discussie aangaan.”

Je bent de jongste mol ooit. Heb je daar bij stilgestaan?’

“Niet echt neen. Leeftijd is maar een cijfer. Ik heb alles te danken aan mijn opvoeding. Aan mijn moeder dus.”

Wat heb je onderschat?

“Het is echt heel moeilijk om zo tegen je natuur in te leven, en de hele tijd in je rol te blijven. Je medekandidaten maken je het echt niet gemakkelijk. Iedereen ondervraagt iedereen. Je focus mag geen seconde wegvallen. Liegen en bedriegen is het spel. Daar had ik nooit problemen mee. Maar iemand naar huis zien vertrekken deed wel pijn.”

Toch nog één extra vraagje: wat heb je overschat?

“Sommige proeven leken mij op voorhand heel erg moeilijk om te saboteren. Maar dat bleek dan eigenlijk wel vlot te lukken. Met dank aan mijn mede-kandidaten.”

Bekijk ook: Dit is de Mol 2020



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Lees ook:

Onopvallende mollenstreken zorgen voor verrassing in finale ‘De Mol 2020’



Tien vragen aan de verliezer van ‘De Mol 2020’: “Verliezen was even vervelend, maar ongelukkig kun je hier eigenlijk niet van worden”



Tien vragen aan de winnaar van ‘De Mol 2020’: “In de eerste aflevering had ik de mol afgeschreven”