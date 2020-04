Tiany uit ‘The Voice Kids’ in de wolken met haar coach: “Sean Dhondt is heel knap, maar véél te oud” Redactie

Bron: TV FAMILIE 0 TV Met haar knappe versie van ‘Creep’ van Radiohead zorgde de 14-jarige Tiany uit Overijse volgens coach Sean Dhondt (36) voor één van de meest memorabele momenten van ‘The Voice Kids’ dit seizoen. En met haar fragiele cover van ‘Six Feet Under’ van Billie Eilish heeft Tiany zich nu doorheen de knockouts naar de halve finale van de zangwedstrijd gezongen. “ Ik hoopte vooraf al op een plekje in Seans team”, zegt Tiany in weekblad TV Familie. “Hij is zo ontzettend lief!”

“Vooraf had ik nooit durven dromen dat ik zover zou geraken”, glundert Tiany. “En na die sterke prestatie van mijn teamgenote Grace in de knockouts had ik de hoop eigenlijk opgegeven. Maar kijk: binnenkort sta ik dus toch maar mooi in de halve finale. Geweldig!”

Met ‘Six Feet Under’ heb je de kijkers én de coachen kippenvel bezorgd.

Ja, hé. Ik was ook zo blij met dat nummer. Intieme, trage nummers zijn helemaal mijn ding, zie je. Ik maak graag breekbare versies van liedjes, meestal ook op de piano. Sean Dhondt wilde dat ik met ‘Six Feet Under’ hetzelfde effect zou teweegbrengen als met ‘Creep’ in de blinds. Want dat heeft toen volgens hem tot pure magie op het podium geleid.

Zing je het liefst van al in het Engels?

Toch wel, ja. Al heb ik recent ook een stukje uit de nieuwe single ‘Nachttrein’ van Sean en Gers Pardoel gecoverd. Maar het Engels heeft toch mijn voorkeur, hoor. Mijn grote voorbeelden zijn trouwens Rihanna en Beyon­­cé. Ja, naar die twee vrouwen kijk ik heel erg op.

Jouw mama schreef jou stiekem in voor ‘The Voice Kids’, hé?

Klopt. En daar ben ik haar nu enorm dankbaar voor. Want zelf had ik die stap nooit durven zetten. Door dit programma heb ik nu eigenlijk een nóg betere band met mama. Al was die voordien zéker niet slecht of zo, hoor. Maar we zitten nu bijvoorbeeld vaak samen in de auto als ze mij naar de repetities brengt. En dat heeft ons nog meer bij elkaar gebracht. Dus: dank u, mama!

Je hebt nooit zanglessen gevolgd?

Nee, maar ik zing al van mijn 6 jaar. Ik heb lang in een koor gezeten. Het meeste heb ik dus uit mezelf geleerd. Het voordeel is dat ik een breed stembereik heb. Nu zing ik nog vooral covers, maar ik zou graag later toch ook m’n eigen nummers schrijven.

Dat kan jouw coach Sean je misschien leren. Ben je nog steeds blij met hem als coach?

Oh ja! Ik hoopte vooraf al op een plekje in zijn team. Waarom? Wel, Sean heeft volgens mij de meeste ervaring van alle coaches. En we kunnen allebei piano spelen. Sean is ook zo ontzettend lief!

En ook heel knap...

Ja, hij is inderdaad heel knap. Maar véél te oud! (lacht) Sean is vooral de coach die bij mij past. Hij motiveert ons enorm en leert ons bijvoorbeeld hoe we in de camera moeten kijken. Hij gelooft ook echt in mij. ‘Als je denkt dat je iets kan, dan gaat dat ook lukken’, zegt hij altijd.

Wat vinden jouw vriendinnen van je prestaties in ‘The Voice Kids’?

Oh, die zijn allemaal zó trots op mij! Ook m’n klasgenoten trouwens. Ik ben blij dat ik zoveel steun krijg. Dat motiveert mij om hierin verder te gaan. Maar ja, door het coronavirus zie ik m’n vriendinnen en klasgenoten enkel nog via videochat. Ik vind het jammer dat we nu niet buiten kunnen. En ja, vooral voor mijn ‘The Voice Kids’-

avontuur is die corona niet fijn. De halve finales zijn nu uitgesteld...

Voor jou is dit dubbel jammer, hé.

Ja, want normaal gezien was ik jarig geweest tijdens het weekend van mijn halve finale. Maar ach ja, het is nu zo. Nu heb ik wat meer tijd om te oefenen, hé. Dus da’s wel een voordeel. Ik blijf met de andere halve finalisten in contact. En Sean hoor ik regelmatig via Instagram. Het is fijn om contact te blijven houden. Hopelijk kunnen we elkaar snel allemaal nog eens in ’t echt zien én kunnen we dan strijden voor die finaleplaats!

Waar hoop jij dat dit avontuur voor jou gaat eindigen?

Goh, elke ronde verder is iets extra voor mij... Maar ja, winnen, dat zou de max zijn! Al durf ik daar voorlopig nog niet aan te denken. Ik was in het begin al blij dat er iemand voor mij z’n stoel had gedraaid. En nu ben ik dan ook superblij dat ik het al tot de halve finales heb gebracht!

