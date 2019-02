Tiany Kiriloff verkoopt een jurk van Audrey Hepburn MVO

18 februari 2019

00u00 0 TV De dealers storten zich vanavond in ‘Stukken Van Mensen’ volop op de glamoureuze filmwereld van Hollywood. Zo krijgen ze de kans om een machinegeweer uit een James Bond-film te kopen. En geen Bond zonder een mooie auto: ook een Porsche 911 uit 1971 zit in het aanbod.

Ook Tiany Kiriloff - één van de populairste mode-influencers van België en oprichtster van de recent opgedoekte lifestylewebsite Belmodo.be - heeft een uniek stuk in haar bezit: een metalic disc dress van de Spaanse modeontwerper Paco Rabanne. De jurk is niet alleen prachtig, maar werd ook nog door de Britse topactrice Audrey Hepburn gedragen tijdens de film ‘Two for the Road’. Die onthulling doet de monden van de experten openvallen. “Ik heb deze jurk ooit gewonnen tijdens een persconferentie van Paco Rabanne”, vertelt Tiany. “Ik heb het kleedje zelf nog maar twee keer gedragen en ik vind dat het wel meer verdient dan enkel aan een Paco Rabanne-kapstok te hangen in een mooie plastieken zak in mijn kast.”

