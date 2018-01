Tiany Kiriloff is jaloers: een echte Chanel voor amper 7 euro KD

14u28

Bron: VTM 0 Rijker dan Je Denkt? Tiany Kiriloff inspecteert een vestje van Chanel.. TV Ze stonden weer in rijen aan te schuiven om hun voorwerp door het team van 'Rijker Dan Je Denkt' te laten schatten. Mode-experte Tiany Kiriloff doet de vondst van de dag in de achtste aflevering, dinsdag om 20u35 op VTM

Een vrouw kocht op de rommelmarkt voor 7 euro een blazer met een etiket van Chanel in. Ze hoopt dat modespecialiste Tiany Kiriloff haar kan vertellen of het een echte Chanel is of goedkope namaak. Tiany is zeer onder de indruk van het kledingstuk: “Zijden voering, knopjes met het logo erop, een perfecte afwerking… Dit jasje schreeuwt Chanel. Ik ben jaloers!”

Hoewel het vestje veel waard is, blijft het in de kleerkast van de vrouw hangen. “Hier ga ik maandag in werken”, lacht ze.

Andere interessante items in deze achtste aflevering zijn o.a. een schilderij en een stel zilveren zakhorloges.