Thomas Vandeveken: “In een dik half jaar ben ik negen kilo afgevallen”

17 november 2018

06u00

Bron: Story 0 TV Het nieuwe seizoen van ‘Alleen Elvis blijft bestaan’ is halfweg, maar presentator Thomas Vanderveken (37) is intussen al met twee nieuwe programma’s bezig. Tussendoor probeert hij ook nog qualitytime te beleven met zijn zoon Otto, die begin volgend jaar twee wordt. “Sommigen zeggen dat de roze wolk niet bestaat. Ik beweer het tegendeel, maar ik weet wel dat er weinig geslapen wordt op die wolk.”

Al zeven seizoenen lang, sinds 2013, ontvangt Thomas Vanderveken heel uiteenlopende praatgasten in ‘Alleen Elvis’ blijft bestaan. “Het evenwicht dat we nastreven, elke week iemand totaal anders aan de tafel te krijgen, is ook dit seizoen al goed gelukt”, zegt Thomas. “Wat Mia Doornaert heeft verteld, heeft toch wel wat impact gehad. Frank Vander linden van De Mens die heel mooi over muziek praat, maakt me altijd gelukkig. De Vlaamse bouwmeester Leo Van Broeck heeft duidelijk een gevoelige snaar geraakt en regisseur Fien Troch gaf blijk van een enorme gedrevenheid.” De formule, een gesprek dat vertrekt vanuit beeldfragmenten, kan wat hem betreft nog jaren doorgaan. “Niet enkel omdat mijn lijstje met mogelijke interessante praatgasten uit ons taalgebied steeds langer wordt, maar ook omdat ik het zelf nog heel graag doe. Ik smijt me nog héél graag elke week drie dagen voor de uitzending in de leefwereld van mijn gast en worstel me met veel goesting door talloze beeldfragmenten. Dat verrijkt me elke dag nog.” En Thomas kán zich smijten, dat staat vast. Vorig jaar combineerde hij zijn televisiewerk met een Klara-programma en de voorbereiding van een klassiek pianorecital voor groot orkest. Tussendoor werd hij ook vader.

Je weet dus wat het is om zaken te combineren.

“Ja, ik weet dat je het druk en razend druk kan hebben en dat dat wel degelijk een verschil maakt. Vorig jaar was het echt extreem en dat heb ik ook gevoeld. In een dik half jaar tijd ben ik negen kilo afgevallen en net voor ik het pianoconcerto moest spelen in de Bijloke in Gent, ben ik goed ziek geweest, met een griep en een buikgriep. Allemaal tekenen dat ik mijn lichaam toch wat te zwaar heb belast. Ik ben heel diep gegaan, maar met een duidelijk doel voor ogen: dat concert met de Brussels Philharmonic tot een goed einde brengen. Dat is me gelukt, maar ik heb er wel offers voor moeten brengen. Maar zoals mijn grootmoeder altijd zei: een kermis is een geseling waard (lacht). Ik trek daarom ook graag aan de kar van de tweede editie van de Canvas-muziekwedstrijd ‘Speel het hard’, waarvoor zich weer meer dan honderd klassieke muzikanten hebben ingeschreven. Fantastisch hé?”

