Thomas Vanderveken, Jan Van Looveren en Britt Van Marsenille werken aan nieuw programma voor Eén

21 september 2018

17u31

Bron: VRT 0 TV Aandachtige volgers hebben het op Instagram misschien al gemerkt: Thomas Vanderveken, Jan Van Looveren en Britt Van Marsenille werken aan een nieuw programma voor Eén.

In het programma 'Factcheckers' zal het trio allerlei feiten, die via verschillende media verspreid worden, checken. Bij VRT kunnen ze voorlopig niet meer kwijt. Ze delen wel al mee dat het een programma is dat in 2019 wordt uitgezonden.

Weer samen. En nu al zin in meer! #ietsvooreen #factcheckers pic.twitter.com/fRXR4XnbAA Thomas Vanderveken(@ ThomasVdveken) link