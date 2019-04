Thomas Vanderveken geeft les over kanker in ‘De klas’: “Mijn vader is er te laat aan gestorven” Redactie

19 april 2019

12u00

Bron: Humo 0 TV Kom op tegen Kanker bestaat dertig jaar en daarom zendt Eén op 25 april een speciale aflevering van ‘De klas’ uit. Thomas Vanderveken geeft daarin les over kanker aan 16-jarigen. Vanderveken weet waarover hij spreekt want hij verloor zijn vader aan kanker.

“Ik heb veel steun gekregen, maar ik heb ook veel situaties meegemaakt waarin mensen terugdeinsden om zijn ziekte ter sprake te brengen”, zegt de presentator in Humo. “De Vlaming zegt nogal snel: ‘We zullen hem er maar niet mee lastigvallen.’ Ik heb het gevoel dat dat een excuus is om zelf niet door de zure appel te moeten bijten. Vragen of iemand erover wil praten, is nooit verkeerd. Dat sommige mensen die vraag vermijden, maakt dat velen alleen blijven met hun lijden.”

In ‘De klas’ heeft Vanderveken het ook over euthanasie. “In de 20ste eeuw liet de geneeskunde ons langer leven, de 21ste eeuw moet de eeuw zijn waarin we op het juiste moment leren sterven”, aldus Vanderveken. “Mijn vader en mijn grootouders zijn te laat gestorven - mijn grootouders maar een paar dagen, maar mijn vader een maand of twee. Mijn oma kreeg darmkanker en werd geopereerd. Daarna is het fout gegaan: ze was weken buiten bewustzijn en moest beademd worden. Ze is uiteindelijk in haar braaksel gestikt. Ze hebben haar gereanimeerd, maar een week later bleek dat ze hersendood was. Mijn vader had een pacemaker, maar niemand had eraan gedacht om die uit te schakelen. Daardoor is zijn doodsstrijd onnodig lang gerekt, terwijl zijn lichaam het wilde opgeven. Te laat sterven kost de staat veel geld, maar dat is minder erg dan de onmenselijkheid die therapeutische hardnekkigheid kan hebben.”