Thomas Vanderveken en Jan Van Looveren worden 'gele hesjes' in ‘Factcheckers’ KD

27 maart 2019

In de derde aflevering van 'Factcheckers' trekken Thomas Vanderveken (foto) en Jan Van Looveren vermomd als Jimmy en René op pad met een fluohesje. Twee Amerikaanse YouTubers beweren immers dat je met zo'n fluorescerend jasje overal binnengeraakt. De factcheckers willen dat zelf uittesten op 19 verschillende locaties in België. In het verleden haalden Pedro Elias en Sarah Vandeursen al een gelijkaardige stunt uit voor het VIER-programma 'Geubels en de idioten'. Zij vermomden zich als medewerkers van het Rode Kruis om een match van de Rode Duivels in het Koning Boudewijnstadion bij te wonen. Er volgde een aanklacht tegen de twee 'idioten'. Of het bij Thomas en Jan ook zo'n vaart loopt, zie je vanavond. Daarnaast duikt Thomas ook in de energiewereld om te onderzoeken of groene stroom wel groen is. Energieleveranciers zouden zich namelijk wagen aan 'groenwas'-praktijken. Hij confronteert Vlaams minister van Energie Lydia Peeters (Open Vld) met zijn bevindingen. Britt Van Marsenille probeert ondertussen een wondermiddel tegen de hik uit: kristalsuiker.

'Factcheckers’ om 20.40 uur op Eén