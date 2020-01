Thomas Markle woest om hoe prins Harry hem om de hand van Meghan vroeg: “Het was totaal ongepast” TDS

28 januari 2020

12u59

Bron: VTM 0 TV In de nieuwe documentaire ‘Thomas Markle: mijn verhaal’ geeft Thomas Markle (75) - de vader van Meghan Markle (38) - zijn versie van de feiten. Tijdens het explosieve gesprek geeft hij onder meer toe dat hij tegen zijn dochter gelogen heeft over foto’s die gepubliceerd werden voor haar huwelijk met prins Harry (35). Ook dreigt de vader van Meghan elke maand een interview te zullen geven, tot Meghan haar kar keert en contact met hem opneemt. Het volledige interview is vanavond te bekijken op ‘Telefacts’.

Het is inmiddels algemeen geweten: Thomas Markle, de vader van Meghan Markle, heeft al sinds de verloving van zijn dochter met prins Harry, geen contact meer met hen. Daar is meer dan één reden voor: onder andere een fotoreeks, waarvoor Thomas net voor het huwelijk van zijn dochter in scène zette hoe hij zich voorbereidde op de koninklijke bruiloft, zette kwaad bloed bij royals. Vader Markle fakete de fotoreeks voor het geld en loog er zelfs over tegen zijn dochter en schoonzoon. Uiteindelijk was hij niet aanwezig op het huwelijk.

Het ging sindsdien enkel van kwaad naar erger tussen vader en dochter. Thomas Markle heeft zijn kleinzoon Archie nog geen enkele keer ontmoet en elk nieuws over de kleine prins moet hij vernemen in de pers. Vanavond doet Thomas Markle in ‘Telefacts’ uitzonderlijk zijn verhaal over Meghans jeugd, hun relatie en hoezeer hij spijt heeft dat hij geen contact meer met haar heeft. In de reportage toont Markle ook exclusieve privébeelden uit het familiearchief van Meghan als kind, tiener en beginnende actrice.

‘Géén begrip!’

Thomas Markle haalt tijdens het gesprek hard uit naar zijn schoonzoon prins Harry. Hij verwijt Harry dat die geen medeleven en begrip toonde, toen Thomas Markle een paar dagen voor hun huwelijk in het ziekenhuis belandde na een hartaanval. “Harry zei tegen mij dat dit mij nooit zou overkomen zijn als ik naar hem had geluisterd”, zegt Thomas. “Als ik maar thuis was gebleven en de deur op slot had gehouden en nooit met iemand had gesproken, zou dit niet zijn gebeurd. Dat was heel onbeleefd van hem, zeker omdat Harry toen wist dat ik aan een ziekenhuisbed gekluisterd was. Op dat moment zei ik tegen hem dat het jammer was dat ik niet dood ging, zodat zij konden doen alsof ze daar verdrietig om waren. Daarna haakte ik in, en dat was het. Sindsdien heb ik niets meer van hen vernomen en heb ik niet meer met hen gesproken.”

Grof geld verdienen

Thomas Markle wil ook grof geld verdienen aan elk interview dat hij geeft over zijn dochter en prins Harry. Hij vindt dat hij daar recht op heeft omdat Meghan en Harry hem naar eigen zeggen “in de steek hebben gelaten.” “Als ik in de dertig dagen na dit interview niets hoor, dan waag ik opnieuw een poging”, zegt hij strijdvaardig. “Ik wil niet voor de rest van mijn leven in stilte in mijn woonkamer zitten wachten tot iemand contact met me opneemt. Ik heb geen andere manier om hen te bereiken. Dus doe ik een interview en wacht ik dertig dagen op een antwoord. Het is de enige kans die ik heb. Ik heb met Doria (Meghans moeder, red.) gesproken en haar brieven gestuurd in de hoop Meghan te bereiken. Ik ben aan hun genade overgeleverd. Als ze contact met me willen opnemen, zal dat zeker geen probleem zijn.”

“Ik ga mezelf verdedigen en ik ga daar betaald voor worden. Ik ga niet weigeren om daar geld voor te ontvangen. Het kan me niet meer schelen. De Royals zijn mij dit verschuldigd, Harry is me dit verschuldigd, Meghan is me dit verschuldigd. Ik zou moeten beloond worden voor wat ik heb moeten doorstaan. Mijn dochter zei dat ze voor mij ging zorgen tijdens mijn laatste jaren. Ik ben nu 75 jaar, dus de tijd om voor papa te zorgen is aangebroken.”

De gebroken relatie tussen Thomas en zijn dochter en schoonzoon prins Harry komt verder uitgebreid aan bod. Zo vindt Markle het totaal ongepast hoe Harry hem om de hand van zijn dochter vroeg. “Harry belde me op en zei: ‘Mr. Markle, ik wil graag met je dochter trouwen.’ Waarop ik zei dat hij mijn zegen had, als hij maar nooit een vinger naar mijn dochter uitsteekt. Dat was alles wat ik zei. Harry maakte die plechtige belofte, maar hij had eigenlijk in het vliegtuig moeten zitten om mij persoonlijk te ontmoeten.”

