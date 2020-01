Thilly uit ‘Thuis’: "Jezelf op het scherm zien, blijft tenenkrullend" Dennis Guilliams

04 januari 2020

00u00 0 TV Iedere week peilen we in ‘BV kijkt TV’ naar het kijkgedrag van een Bekende Vlaming. Deze week: ‘Thuis’-actrice (Thilly) Lauren Müller (31).

"Mijn smartphone is een goede vriend. En ideaal om de tijd te doden tussen twee opnames door, of als ik op de trein zit. Kattenvideo's, Instagram, Netflix... Handig dat je ze altijd en overal bij de hand hebt. Ik gebruik dan wel oortjes, want ik vind het zelf ook niet leuk als ik kan meeluisteren wanneer andere reizigers bellen of tv-kijken.”

"Huilen als dier sterft op tv"

"Mijn man werkt in een natuurreservaat. Om het ecosysteem op peil te houden, proberen wij ook thuis ons steentje bij te dragen. Zo eten we regelmatig vegetarisch of veganistisch. We zagen onlangs 'The Game Changers' op Netflix: deze documentaire doet je anders denken over vlees. Ook 'Planet Earth' vind ik een must-see. Maar tot rust kom ik daar niet van. Ik wind me op in het feit dat we collectief onze natuur naar de vaantjes helpen. Door de opwarming van de aarde zijn er tal van planten en dieren die voor onze neus aan het uitsterven zijn. Ook wanneer er een dier in een film sterft, houd ik het niet droog."

"'Thuis' zie ik pas echt vanuit m'n zetel"

"Als ik naar 'Thuis' kijk, zit ik vaak op het puntje van mijn stoel en met de handen voor mijn ogen. Jezelf op het scherm zien, blijft tenenkrullend, maar omdat scènes niet chronologisch opgenomen worden, ben je als acteur wel benieuwd naar het eindresultaat. Fijn om te zien hoe alle puzzelstukjes plots in elkaar vallen. Sommige collega's, Marleen Merckx bijvoorbeeld, zie ik meer op tv dan op de set, omdat we zelden samen scènes draaien."

"Geen boksen, wel voetbal"

"Ik kijk bij voorkeur alleen naar tv, omdat ik dan baas ben over de zapper. Bij mijn echtgenoot moet ik niet afkomen met 'The Voice' of zo. Mijn man kijkt weleens naar het boksen, maar weet dat ie dat beter doet als ik niet thuis ben. (lacht) Tijdens een EK of WK wordt voetbal plots de belangrijkste bijzaak ter wereld. Supporteren doe ik luid én enthousiast. Ik verdeel mijn tijd en decibels dan tussen het Belgische elftal en de Duitse Mannschaft. Hopelijk komen ze nooit tegen elkaar uit!"

"'Breaking Bad' is de beste"

"Wat mij betreft, kun je niet sterven voor je 'Breaking Bad' hebt gezien. Zelf heb ik alle afleveringen van de Netflix-reeks (waarin een aan kanker lijdende chemieleraar drugs gaat verkopen om zijn familie postuum te onderhouden, red.) al drie keer gezien, en ze blijft steengoed. Ik heb een enorme bucketlist van series die familie en 'Thuis'-collega's aanraadden. Zo heb ik 'The OA' leren waarderen, hoewel ik niet van sciencefiction houd. Wellicht is wetenschapsfantasie ook mainstream geworden, omdat leven op een andere planeet geen verre toekomstmuziek meer is? Bijna álle snufjes uit de film 'Back to the Future' uit 1985 zijn inmiddels realiteit. Toch blijft het eng dat de toekomst er allesbehalve rooskleurig uitziet."

"Hobbykok dankzij 'MasterChef'"

"Omdat mijn vader van Duitse afkomst is, keek ik vroeger geregeld naar Duitse kinderprogramma's. 'Titanic' heb ik Duits gedubd leren kennen. De eerste keer dat Leonardo DiCaprio Engels sprak, was ik in shock. (lacht) Als kind moest ik weleens helpen in de bakkerij van mijn ouders, waardoor ik lange tijd niet graag in de keuken stond. Maar dankzij de Australische 'MasterChef' heb ik leren genieten van kokkerellen. In eigen land loer ik weleens naar de recepten van Jeroen Meus. Mijn leuze in de keuken? Less is more. Alcohol drink ik niet voor de buis. Behalve op een 'wijvenavond' met vriendinnen. Dan serveren we een chick flick én cava."

KIJKT HOEVEEL?

“Ik flirt met een uur per dag.”

AANTAL TV’S THUIS?

“Eén actieve. De tweede wordt geïnstalleerd in de logeerkamer. Áls onze verbouwing ooit afraakt...”

MET WIE?

“Alleen of met mijn echtgenoot.”

HOE EN WAAR?

“Ik mis een zetel waarin ik languit kan liggen. Vaak kijk ik gewoon op m’n laptop naar VRT NU.”

ZAPT WEG VAN...

“Horror. Gek als je bedenkt dat mijn zus een horrorfanaat is.”

MIJN TV-TIP

“Mijn moeder is Belgische, mijn vader heeft de Duitse nationaliteit. Ik probeer geregeld Duitse fictie op het menu te zetten, kwestie van mijn taalgevoel levendig te houden. ‘Dark’, de eerste Duitse productie van Netflix, is een leuk tussendoortje.”