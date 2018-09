Thibaut Courtois gaat samen met Frances Lefebure de strijd aan tegen hardrijders in zone 30 DBJ

24 september 2018

16u08

Bron: Medialaan 1 TV Na haar geslaagde missie om het aantal orgaandonoren de hoogte in te krijgen, gaat Frances Lefebure dinsdag de strijd aan tegen hardrijders in 'Make Belgium Great Again'. Ze krijgt daarbij hulp van de nationale doelman Thibaut Courtois.

De snelheidsregels in het verkeer zijn duidelijk. En toch durven we allemaal wel eens te snel te rijden, zonder stil te staan bij de mogelijke gevolgen. “Een fietser of voetganger die tegen 30 km/u wordt aangereden heeft 98% overlevingskans. Gebeurt dat tegen 50 km/u dan is dat nog maar 24%, of 1 kans op 4”, vertelt Frances. “Per dag raken er maar liefst 10 kinderen gewond in het verkeer. Er zit dus maar één ding op: let’s make de zone 30 great again. Of ja, traag again.”

Om dat te doen, gaan Frances en haar team op onderzoek. Aan een school in Torhout meten ze hoe veel mensen zich aan de snelheidslimiet van 30 km/u houden. Of beter: hoe veel mensen dat níet doen. Samen met topkeeper en held van alle Belgen Thibaut Courtois zetten ze een plan uit om hardrijders aan te pakken. “Ik heb zelf 2 kindjes en weet hoe belangrijk dit is, zeker in de buurt van scholen”, zegt Thibaut. “Vroeger lette ik daar misschien minder op. Als kind werd ik zelf bijna aangereden toen ik per ongeluk met de fiets de straat overstak zonder te kijken. Had ik een been gebroken, dan was er geen sprake geweest van een keeperscarrière.” Speciaal voor Make Belgium Great Again gooit Thibaut zijn lichaam in de strijd tegen hardrijders.

Op de vraag wat er in de zee zwemt, is het antwoord momenteel nog: vis. Maar als er in de toekomst niets verandert, zwemt er tegen 2050 meer plastic in zee dan vis. “We zwemmen in ons eigen vuil. Time for change!”, luidt Frances’ oproep. In Oostende gaat ze samen met haar team ‘ploggen’: joggen terwijl je plastic opruimt. Op een vissersboot stelt de ploeg ook zelf vast hoe veel plastic er wordt opgevist. Dat zijn heel wat kilo’s, want per Belg belanden er jaarlijks 116 plastic flesjes in zee. De verandering kan klein beginnen: gewoon bij jezelf. Om dat duidelijk te maken gaat Frances voor een klein... shockeffectje.

Niet alleen grote, maatschappelijke problemen worden in Make Belgium Great Again aangepakt. Soms gaat de hulp ook gewoon naar één iemand die het nodig heeft. “Want ook door één iemand te helpen met iets kleins maken we Belgium alweer iets ‘greater’”, klinkt het. Zoals de 86-jarige Edward uit Elsene. Hij zit al meer dan 66 jaar met een deuntje in zijn hoofd dat hij maar niet kan thuisbrengen. Jarenlange zoekacties en een oproep op Facebook leverden niets op. “En wat is er mooier dan hem die herinnering terug te geven?”, aldus Edwards nichtje. Frances en haar team weten wat hen te doen staat…