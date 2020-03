Thibau Nys veel koeler dan zijn vader Sven: “Ik heb gezien hoe het niet moet” MVO

05 maart 2020

23u10 0 TV Thibau Nys werd vorige maand wereldkampioen bij de junioren in het veld. Iets wat zijn papa, Sven Neys, hem jammer genoeg niet kon voordoen. Maar wat wel zeker is: het succes-DNA is doorgegeven. Ze zaten deze avond samen bij Danira in ‘Vandaag’ om hun vader-zoon relatie op tafel te leggen.

“Hij is vastberaden”, zegt Sven. “Hij doet uitspraken die ik nooit zou durven doen!” Thibau kan dat beamen: “Ik heb gezien hoe het niet moet.”

Net zoals bij elke vader en zoon, wordt er ten huizen Nys ook wel eens serieus gekibbeld... En ook daar heeft Danira bewijsmateriaal van gevonden.

