Thibau en Sven trappen derde reeks 'DNA Nys' op gang DBJ

15 januari 2020

00u00 1 TV Afgelopen zondag werd de 17-jarige Thibau Nys nog Belgisch kampioen veldrijden bij de beloften. Het gaat de zoon van veldritlegende Sven (43) dus duidelijk voor de wind, en dat is ook te zien in het derde seizoen van 'DNA Nys', dat vanavond van start gaat op Eén.

In de eerste aflevering zien we hoe Sven het ervan afbrengt als radiocommentator tijdens de Tour. Zoon Thibau zit dan weer in volle voorbereiding voor het veldritseizoen en rijdt enkele koersen op de weg.

Aan de Omloop van het Hageland neemt hij echter niet deel, want die koers mag Thibau meebeleven vanuit de volgwagen, terwijl Sven - als kenner van de streek - samen met Michel Wuyts deskundige commentaar geeft bij de wedstrijd.

'DNA Nys' is vanavond om 21.25 uur te zien op Eén.