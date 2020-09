Theo Francken zou er geen probleem mee hebben als zijn zoon homo was: “Ik ben helemaal niet zo rechts en zo hard als men mij afschildert” MVO

21 september 2020

23u01 0 TV James dook in bed met NVA-politicus Theo Francken. Hij verteld over zijn gezin, zijn beste vriend die hij verloor en hoe hij gelooft in Christus.



“Ik ben helemaal niet zo rechts en zo hard als men mij afschildert”, steekt hij van wal wanneer James hem vraagt welk misverstand hij de wereld uit wil helpen. “Racist en homofoob, zulke dingen. Dat is soms wel zuur dat dat op je kleeft.” Zijn familieleden hebben soms echter last met hun achternaam. “Ja, dat kan wel eens in hun nadeel spelen.”

Vaderschap

“Gezien ik als politicus toch vaak afwezig ben, probeer ik dat evenwicht tussen werk en familie enorm te bewaren.” James wil weten of hij dan ook een voorzitterschap links zou laten liggen om die reden. Daar kan Theo echter niet meteen op antwoorden. “Dat is nu nog niet aan de orde. Dus...”

Tijdens de lockdown kon hij echter wel veel tijd met zijn gezin doorbrengen. “Op dat gebied had corona ook positieve kanten. Al is het heel erg voor mensen die er iemand aan verloren hebben. Mijn tante is er ook aan gestorven begin dit jaar, maar de dienst is de zondag. Daarvoor kon dat allemaal niet, he.”

Theo gelooft wel dat er iets is na de dood. “Ik ben gelovig, ja. Ik praat er eigenlijk nooit over, maar ik ben dat wel. Niet dat ik er schroom over heb, ofzo.”

Afscheid van een vriend

Hij vertelde ook over zijn beste vriend, Lo, die is overleden. “Het was niet plotseling, hij had ALS. Die was heel ziek geworden. Mentaal mankeerde hij niets, maar je sterft dan door verstikking. Omdat alle spieren het laten afweten. Je zag echt de paniek in zijn ogen. Dat is een blik die ik nooit meer zal vergeten. Hij wilde écht niet gaan. Hij keek ook naar mij, tijdens zijn laatste zucht. Als ik daaraan terugdenk, daar kan ik nog altijd koude rillingen van krijgen.”

Daarop vraagt James hem of hij dan een vriend heeft aan zijn partijgenoot Bart De Wever? Zijn ze vrienden of alleen collega’s? “Dat is een goede vraag eigenlijk. In het begin ging het met Bart niet zo goed. Ik deed altijd mijn eigen ding en dat botste wel eens. Het is 50/50...”

Geen discriminatie

Tot slot wil James nog weten wat Theo zou doen als zijn zoon later met een jongen naar huis komt. “Dat zou even binnenkomen, want je verwacht dat niet. Maar nee, ik zou daar geen probleem mee hebben, als dat is wat je vraagt. Helemaal niet. Zelfs niet als het een Marokkaanse vriend is”, lacht hij. “En de Vlaamse Leeuw zingt op 11 november”, voegt hij er nog grappend aan toe.



