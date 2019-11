Theo Francken emotioneel in ‘Het Huis’: “Een meisje op Werchter kapte zomaar een pint over mijn hoofd, terwijl haar vriend filmde” MVO

04 november 2019

13u30

Bron: VRT 0 TV Morgenavond is voormalig staatssecretaris voor asiel en migratie Theo Francken te gast in ‘Het Huis’. Na vijf jaar aandringen heeft hij eindelijk toegezegd. Eric Goens biedt hem 24 uur onderdak.

Van zodra Theo Francken in het huis aankomt, lijkt het een gewone dag op kantoor. In die mate dat Eric nog eens de huisregels duidelijk moet maken: geen gsm en geen tweets. Strenge regels voor de man die de voorbije zeven jaar 25.000 tweets de wereld heeft ingestuurd. “Ja, ik ben soms impulsief.”

Theo Francken is een politicus die de controverse niet schuwt. Gelukkig is er de familie om hem af en toe met beide voeten op de grond te zetten. Zijn vader liet hem één ding beloven: als je cynisch wordt, moet je stoppen. “Ik heb daar veel over nagedacht, de laatste maanden.” En net voor de laatste verkiezingen moest zijn broer hem aan deze belofte herinneren. “Mijn broer heeft dan gezegd: ge zijt veel te cynisch, uw tweets, uw Facebook-posts, doe dat niet. Stop daar mee. Herinner je je wat ons vader heeft gezegd.”

In de sportkamer heeft Eric een inspirerende foto aan de muur gehangen. De fotomuur moet Theo motiveren tijdens de sportproeven. Na de sportkamer is het duidelijk dat het politieke leven de fysieke conditie niet altijd ten goede komt. “Ik deed vroeger vijftien uur per week aan sport. Ik bokste bij de ultra zwaargewichten. Maar vandaag ben ik te dik. Een goede campagne levert een goede vijf kilo extra op. Toen John Crombez me zei dat hij zoveel kilo’s was vermagerd tijdens de campagne, wist ik dat hij de verkiezingen zou verliezen.”

In de boomhut hangt een heuse Twittermuur. Theo ziet daar niet echt problematische tweets tussen hangen. Of misschien toch wel die ene die hij uiteindelijk heeft verwijderd. “Mannen die zich schminken, wenkbrauwen epileren, lingerie dragen, een sacoche dragen, die zwanger worden…Draait de wereld door of ligt het gewoon aan mij?” Vandaag belandt de geprinte versie ook nog eens in het kampvuur. “Ik ben niet te vies om me te verontschuldigen.“

Vijf jaar wachten op Theo Francken. Geduld wordt beloond. “Het is het wachten waard geweest”, blikt Eric Goens terug.

