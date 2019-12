The Simpsons worden 30 - deel 5: alle momenten waarop de makers de toekomst voorspelden SDE MVO Sven Van Malderen Laurence Schoukens

20 december 2019

16u00 0 TV Deze week vieren we de dertigste verjaardag van de iconische animatiereeks ‘The Simpsons’. Een week lang trakteren we je op de leukste weetjes en feiten uit het universum van de gele mannetjes. Vandaag: ‘The Simpsons’ en hun griezelig accurate voorspellingen.

De emotionele speech van Greta Thunberg voor de Verenigde Naties

In september sprak een emotionele Greta Thunberg de Verenigde Naties toe. Wie haar speech echter beluisterde, ontdekte verdacht veel parallellen met de toespraak die Lisa Simpson ooit in de klas hield. Ze gaf daarin haar pessimistische visie over het klimaat. “Binnen vijftig jaar zal Springfield niet meer bestaan”, luidde haar doemboodschap. Het bewuste fragment komt uit ‘The Simpsons’-film uit 2007. Lisa probeert daarin de bevolking aan te zetten tot actie, want het meer is extreem vervuild. “Oh Ralph, wat benijd ik jouw optimisme”, laat ze optekenen. “Maar binnen vijftig jaar zal Springfield niet meer bestaan. Door de klimaatopwarming zal CO2 in onze vergiftigde atmosfeer blijven hangen. Onze oververhitte oceanen zullen stijgen, de lager gelegen gebieden zullen verzuipen. Wat rest van de mensheid zal bakken in woestijnen.” Doet een belletje rinkelen, toch? Zelfs hun getormenteerde blik vertoont opvallende gelijkenissen. Er duikt overigens ook nog een krantenpagina op met de titel ‘Pushy kid nags town’ (Opdringerig kind irriteert stad; nvdr). Net wat sommigen tegenwoordig over Thunberg denken.

Het einde van Game of Thrones

Dit jaar eindigde ook de populaire HBO-serie ‘Game of Thrones’. De gebeurtenissen in de voorlaatste aflevering komen bijzonder goed overeen met een aflevering van ‘The Simpsons’ uit oktober 2017. De titel van de thema-aflevering die werd gebaseerd op de HBO-show luidt ‘The Serfsons’, en toont hoe het gezin Simpson uitkijkt over een stad, die volledig verwoest wordt door een draak. Laat Daenerys Targaryen in de voorlaatste aflevering van ‘Game of Thrones’ nu net beslist hebben om uit het niets een stad vol onschuldige mensen plat te branden, in een scène die wel erg hard lijkt op het moment uit ‘The Simpsons’.

President Trump

In de aflevering ’Bart To The Future’ uit 2000 werd Donald Trump verkozen tot president van de Verenigde Staten. De schrijver Dan Greaney kon zijn oren niet geloven toen dat echt gebeurde. Hij vertelde in een interview aan ‘The Hollywood Reporter’ dat “de aflevering eigenlijk bedoeld was om Amerika te waarschuwen”. “Toen we dat scenario in 2000 schreven, dachten we na over wie de meest absurde president zou kunnen zijn. Dat was en is nog altijd Trump”, verklaarde Groening aan ‘The Guardian’.

Ebola-uitbraak

In 1976 was er voor het eerst sprake van ebola in Afrikaanse landen als Soedan en Congo. In augustus 2014 werd het wereldnieuws. Toen was het virus in Congo uitgebroken en werden er maatregelen genomen om een verdere verspreiding te vermijden. Veel mensen waren bang dat Europa en Amerika getroffen zouden worden. In een aflevering uit 1997 was die angst al reëel voor de Simpsons. De jonge Bart lag in bed met koorts en zijn moeder Marge raadde hem aan om het boek ‘Curious George and the Ebola Virus’ te lezen.

Paardenvleesschandaal

Toen uit onderzoek bleek dat in verschillende rundvleesproducten in supermarkten paardenvlees bleek te zitten, werd er gesproken over het paardenvleesschandaal. Het paardenvlees zat zelfs in spaghettisauzen en school- en ziekenhuismaaltijden, zonder dat iemand er weet van had. Het consumentenvertrouwen in bereid eten bereikte een dieptepunt. De Amerikaanse overheid liet het paardenvleesschandaal grondig onderzoeken in een poging het consumentenvertrouwen weer op te krikken. Lang voorheen, in een aflevering uit 1994, gebruikten keukenmedewerkers van de basisschool in Springfield ook al het controversiële ingrediënt in kantinemaaltijden.

Diefstal van een citrusboom

In de aflevering ‘Lemon of Troy’ uit 1995 vechten de kinderen uit Springfield een strijd uit met hun rivalen uit Shelbyville. Die hadden een citrusboom gestolen. In 2013 speelt het bizarre verhaal zich in het echt af in Houston (Texas). De inwoners spraken over “de meest bizarre diefstal ooit”. Tot op de dag van vandaag snapt niemand waarom de dader de boom gestolen heeft.

De Rolling Stones blijven maar touren

In de aflevering ‘Lisa’s Wedding’ uit 1995 droomt Lisa over haar toekomst. In een van haar visioenen zag ze een poster die reclame maakt voor de ‘Rolling Stones Steel Wheelchair Tour 2010’. Zoals voorspeld treedt de band vandaag nog altijd op, ook al zijn drie van de vier leden ouder dan zeventig jaar. Gelukkig zitten ze nog niet in een rolstoel.

Nobelprijs

Een dubbele! Bengt Holmstrom won in 2016 samen met Oliver Hart de Nobelprijs Economie. In 2010 voorspelde Milhouse, een vriend van Bart, al dat de Fin zou winnen. Kyle, beter bekend als Database, dacht in 2010 dan weer dat de Nederlander Bernard Lucas Feringa de Nobelprijs Chemie zou winnen. Dat gebeurde ook effectief drie jaar geleden.

Bibliothecarissen in de vorm van robots

Nog een fragment uit ‘Lisa’s Wedding’. De bibliothecaris van Lisa blijkt uiteindelijk een robot te zijn, die in vlammen opgaat. Klinkt ver-van-ons-bed, maar in 2011 werd aangekondigd dat de nieuwe bibliotheek van Chicago robotten zou inschakelen om boeken voor je te gaan halen.

De overname van 21st Century Fox door Disney

Eén keer voorspelden de Simpsons ook hun eigen toekomst. In ‘When You Dish Upon A Star', een aflevering uit 1998, is een bord te zien waarop staat: ‘20th Century Fox, een onderdeel van Walt Disney Co.’ In 2017 werd Fox dan effectief opgekocht door Disney voor maar liefst 52 miljard dollar. Zo kwamen ‘The Simpsons’ net als onder meer ‘X-Men’ en ‘Home Alone’ in handen van Het Huis van de Muis.