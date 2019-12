The Simpsons worden 30 - deel 4: test je kennis in onze quiz Matthias Van den Bossche

19 december 2019

10u13 20 QUIZ De iconische animatiereeks The Simpsons mag deze week dertig kaarsjes uitblazen. Een heugelijk feit waar we graag even bij stilstaan.

Wat weet jij allemaal over Bart, Homer, Marge, Lisa, Maggie en de andere inwoners van Springfield? Test je kennis over de langstlopende animatieserie uit de tv-geschiedenis in onze vijftien vragen tellende quiz.

