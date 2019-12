The Simpsons worden 30 - deel 3: de beste cameo’s van beroemdheden SDE

18 december 2019

16u00 0 TV Deze week vieren we de dertigste verjaardag van de iconische animatiereeks ‘The Simpsons’. Een week lang trakteren we je op de leukste weetjes en feiten uit het universum van de gele mannetjes. Vandaag: deze beroemdheden hadden een gastrol in ‘The Simpsons’.

Michael Jackson (Seizoen 3 - ‘Stark Raving Dad’)

Werd Leon Kompowsky, de zwaarlijvige, kalende man uit de psychiatrische instelling, gespeeld door Michael Jackson of niet? Jarenlang bestond er twijfel over, zeker omdat in de aftiteling verwezen werd naar een zekere John Jay Smith. Maar kijk: vorig jaar bevestigde Matt Groening dat het wel degelijk om de King of Pop ging. “Michael belde ons zélf op om te vragen of hij een keer aan het programma mocht meewerken. Ik dacht eerst dat het om een grapje ging en dat we met een imitator te maken hadden, maar een paar dagen later belde hij terug. Hij was gek op Bart, zei hij.” Al is Michael niet verantwoordelijk voor al het stemgeluid van Leon in de aflevering: “De gezongen stukjes werden ingesproken door een imitator. Er was een probleem met het contract van Michael, waardoor hij niet zelf in onze show kon zingen.” De gesproken stem van het personage werd wel door Jackson himself ingesproken.

Paul McCartney (Seizoen 7 - ‘Lisa the Vegetarian’)

Het originele scenario van ‘Lisa the Vegetarian’ bevatte geen spoor van Paul McCartney, maar de makers zagen het als de perfecte manier om de ex-Beatle toch te overhalen om mee te doen. Paul en zijn vrouw Linda - beide overtuigd vegetariër - zeiden ja, op één voorwaarde: Lisa moest voor de rest van de serie vegetariër blijven. Producent David Mirkin vloog zelf helemaal naar Engeland voor de opnames en bracht een cadeautje mee: een vervangproduct van kalkoen. Het koppel was daar zo blij mee dat ze het meteen uit de verpakking aten. En Mirkin - die een lange reis achter de rug had - kon alleen maar denken: “Misschien heb ik net Paul en Linda McCartney vermoord.” Gelukkig liep het zo’n vaart niet. De twee konden zonder problemen hun teksten opnemen en “het vegetarische woord aan een breed publiek verkondigen", zoals Linda later aan Entertainment Weekly vertelde.

Red Hot Chili Peppers (Seizoen 4 - ‘Krusty Gets Kancelled’)

In deze laatste aflevering van het vierde seizoen komen verschillende beroemdheden opdraven, zoals Hugh Hefner, Luke Perry en Bette Midler. Ook de Red Hot Chili Peppers - zoals ze er in 1993 uitzagen - maken hun opwachting: Anthony Kiedis, Flea, Arik Marshall en Chad Smith. In de aflevering probeert Krusty the Clown hen te overtuigen om enkele teksten uit het nummer ‘Give it away’ aan te passen naar een iets kindvriendelijkere versie - an “What I got, you gotta get, and put it in you”, naar “What I’d like is I’d like to hug and kiss you”. Daar zijn de Peppers het uiteraard niet mee eens. Ook de belofte om bij Moe voor een vol huis op te treden, draait op een teleurstelling uit.

The Ramones (Seizoen 5 - ‘Rosebud’)

In 1993 was het succes van ‘The Simpsons' in stijgende lijn, terwijl het met punkgroep The Ramones wat minder goed ging. De makers van de animatieserie waren echter grote fan van de punkgroep, en dus nodigden ze Joey Ramone en de zijnen uit om te komen optreden in de reeks. De band is minder dan een minuut op het scherm te zien, maar weet toch een impact te maken. Matt Groening himself vindt dit zelfs een van de beste gastrollen aller tijden. The Ramones treden op tijdens het verjaardagsfeestje van Mr. Burns en spelen een agressieve versie van ‘Happy Birthday’. Waarop Mr. Burns antwoordt: “Have the Rolling Stones killed!”

Barry White (Seizoen 4 - ‘Whacking Day’)

Elk jaar organiseert Springfield, het stadje waar de Simpsons wonen, Whacking Day. De bewoners komen die dag samen om wilde slangen het hoofd in te slaan. Leuk, vinden ze, maar daar denkt Barry White anders over wanneer hij een erefunctie bij de feestdag krijgt toebedeeld. Hij besluit om zijn stem te gebruiken om de slangen in veiligheid te brengen - in het huis van Bart en Lisa. Daarvoor zingt hij het nummer ‘Can’t Get Enough Of Your Love, Babe’. In tegenstelling tot wat gebruikelijk is bij dit soort nummers, koos Barry White himself er niet voor om de reeds bestaande versie uit 1974 te gebruiken; de zanger nam in plaats daarvan een compleet nieuwe versie op.

Mark Hamill (Seizoen 10 - ‘Mayored to the Mob’)

‘Star Wars’-ster Mark Hamill was al van in het begin een grote fan van de animatiereeks, dus moest hij ook niet lang nadenken toen de makers hem vroegen om een rolletje te spelen. Hij had er alleen niet op gerekend dat hij zichzelf zou moeten spelen. “Het is moeilijk om jezelf te spelen, want je begint je allemaal vragen te stellen”, zei hij daarover. “Wie ben ik? Klinkt dit als mezelf? Je begint alles te analyseren, want je bent er zo aan gewend om andere mensen te spelen." Maar toch zei Hamill ja, op voorwaarde dat hij ook bodyguard Leavelle mocht spelen. In de aflevering neemt de acteur zichzelf én ‘Star Wars’ met veel plezier op de korrel. Zo verandert hij onder meer ‘Luck Be a Lady’ uit ‘Guys and Dolls' in ‘Luke Be a Jedi’. Er zijn trouwens nog meer connecties met ‘The Simpsons’: zijn zoon Nathan begon als stagiair te werken aan de reeks, en werd later een schrijver en inkleurder bij de stripboeken.

Stephen Hawking (Seizoen 10 - ‘They Saved Lisa’s Brain’)

Ook wetenschappers wilden graag langskomen in ‘The Simpsons’. De in 2018 overleden natuurkundige Stephen Hawking dook op in het tiende seizoen van de reeks, al had het wel wat voeten in de aarde. Enkele dagen voor de opnames ging zijn rolstoel stuk en een assistent moest de hele nacht doorwerken om hem te repareren. De wetenschapper was in ieder geval wel erg betrokken, vertelde een producer aan The Hollywood Reporter. “Wat misschien niet veel mensen weten, is dat hij een geweldig gevoel voor humor had. Hij vertelde grapjes wanneer hij naar de lezing kwam, en dat gebeurde verschillende keren. Maar op een bepaald moment liet hij weten dat hij liever niet dronken te zien was. Dat was zijn enige opmerking. Hij vond het niet erg om een biertje met Homer te drinken bij Moe, maar meer niet." Hawking keek in ieder geval met een positief gevoel op zijn verschijning terug: “Bijna evenveel mensen kennen me via de Simpsons als via mijn wetenschappelijk werk", liet hij later weten.

Gal Gadot (Seizoen 30 - ‘Bart’s Not Dead’)

In de eerste aflevering van seizoen 30 krijgt niemand minder dan Gal ‘Wonder Woman' Gadot een rolletje. Nadat Bart van een dam springt, belandt hij in het ziekenhuis. Hij beweert dat hij in de hemel geweest is en Jesus ontmoet heeft. Prompt ontstaat het idee om een religieuze film over de Simpsons te maken. Niemand minder dan Gal Gadot wil de rol van Lisa Simpson vertolken. “Deze familie maakte een groot deel uit van mijn jeugd", liet de Israëlische actrice weten. “En nu is het zo cool dat ik deel mag uitmaken van deze eerste aflevering van het 30ste seizoen van The Simpsons.”

Ed Sheeran (Seizoen 29 - ‘Haw-Haw Land’)

Nadat hij eerst zijn acteergeluk beproefde in ‘Game of Thrones’, waagde Ed Sheeran vervolgens zijn kans in ‘The Simpsons’. In ‘Haw-Haw Land’, een parodie op ‘La La Land’, speelde hij de muzikale love interest van Lisa. “We hadden echt de perfecte rol voor hem”, liet producer Al Jean weten. “Dus zeiden we: ‘Oh geweldig, we laten hem dit doen!’ En dus mocht Sheeran zijn opnames via de telefoon doen vanuit Engeland.”