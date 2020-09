The Flintstones worden 60 jaar: dit wist je nog niet over ‘s werelds beroemdste holbewoners MVO

30 september 2020

13u00 7 TV Yabba dabba doo! Het is vandaag precies 60 jaar geleden dat de eerste aflevering van ‘The Flintstones’ werd uitgezonden. De bekende familie holbewoners uit het stadje Bedrock veroverde al snel de harten van heel Amerika, en daarna ook de rest van de wereld. Hoewel we hen vrij goed kennen, wist je deze dingen waarschijnlijk nog niét over Fred, Wilma en hun kompanen.

1. De Flintstones zouden oorspronkelijk de Flagstones gaan heten

Joe Barbera, één van de ontwikkelaars van de show, twijfelde erg lang over een naam voor zijn ambitieuze tekenfilmproject. Eerst dacht hij aan ‘The Gladstones’, daarna veranderde hij dat naar ‘The Flagstones’. De eerste testaflevering werd opgenomen in 1959, waarna de naam nóg maar eens veranderd werd. Dit keer naar - je raadt het al - ‘The Flintstones’. Eentje die de komende 60 jaar bleef plakken.

2. Barney en Fred werden getekend zoals echte holbewoners, maar moesten wat moderner worden

Ed Benedict, één van de tekenaars, onthulde dat zijn originele ontwerpen voor hoofdpersonages Fred en Barney er heel anders uitzagen. “Ik tekende hen zoals echte holbewoners: stevig gebouwd, voorover gebogen, met warrige baarden en lang haar. De studio was echter geen fan van die vreemde wezens.” Zo kwam het dat The Flintstones écht een ‘modern stone age family' werden. “In mijn tweede ontwerp leken ze meer op moderne mensen: ze stonden rechtop en waren netjes geschoren en geknipt. Veel beter, zo vond men.”

3. Stemacteur Alan Reed verzon ‘Yabba dabba doo’ zelf

Wie denkt aan Fred Flintstone, denkt meteen aan zijn iconische uitroep: ‘Yabba dabba doo!’ Die stond echter niet in het originele script. Alan Reed, die de stem van Fred insprak, wilde zelf iets uitproberen. “Hij vroeg of hij de uitroep ‘yahoo’ in het script mocht veranderen naar ‘yabba dabba doo’”, aldus Joe Barbara. “Ik zei: je doet maar. Ik heb geen idee hoe hij erop kwam, maar het werkte. Het is één van die fantastische tv-zinnetjes die iedereen zou bijblijven.”

4. Pebbles zou normaal gezien een jongetje worden, maar een meisje leverde meer op

In 1962, tijdens het derde seizoen van het programma, besloten de makers dat Fred en Wilma een kind moesten krijgen. “Een jongetje”, aldus producent William Hannah. “Naar het evenbeeld van zijn vader. Dat was tot ik telefoon kreeg van Ideal Toy Company, een succesvolle speelgoedfabrikant. ‘Wordt het een jongetje?’, klonk het daar. Natuurlijk, dacht ik, wat anders? ‘Jammer, want als het een meisje was, had ik het ideale stuk speelgoed. We hadden een goede deal kunnen sluiten.' Daarop zei ik meteen: het is een meisje.” Ideal Toy Company maakte de kleine Pebbles tot een speelgoedpop en verkocht meteen 3 miljoen poppen in de eerste maanden na de aflevering waarin het meisje geboren werd.

5. Fred en Barney deden de sigarettenverkoop stijgen

In 1960 werd ‘The Flintstones’ gesponsord door het sigarettenmerk Winston. Toen mocht dat allemaal nog, zelfs in kinderprogramma’s. Fred en Barney waren te zien in een reclamespotje waarin ze zich in de tuin verstopten om te gaan roken. Wanneer hun echtgenotes Wilma en Betty hen ontdekken, krijgen ze tuinmateriaal naar hun hoofd geslingerd. Later, in 1970, werden de Amerikaanse wetten rond reclame voor sigaretten verstrengd vanwege gezondheidsredenen. Het spotje met ‘The Flintstones’ werd daarna nooit meer uitgezonden. Sindsdien werkte de show samen met sponsor Welch, een producent van druivensap.

6. Fred en Wilma waren één van de eerste tv-koppels die in hetzelfde bed sliepen

Het waren dan wel holbewoners, maar Fred en Wilma waren op hun eigen manier toch wel revolutionair. Het lijkt een beetje vreemd dat tv-koppels niet in één bed mochten slapen, maar in 1960 was dat wel de gewoonte. Fred en Wilma waren het eerste geanimeerde koppel ter wereld dat samen in bed werd afgebeeld.

7. Mel Blanc bleef de stem van Barney vertolken na een zwaar auto-ongeval

Stemacteur Mel Blanc wilde koste wat kost Barney blijven spelen, zelfs nadat hij in 1961 betrokken raakte bij een zware, frontale botsing. Hij verbleef 70 dagen in het ziekenhuis, maar zodra hij weer thuis was, liet hij materiaal uit de studio overbrengen om thuis zijn stemrol op te nemen. “Het was geen zicht”, zei hij daar later over. “Mijn hele huis lag vol bedrading, zowel van de technologie uit de studio als van mijn medische apparatuur. De kabels liepen over mijn ziekenhuisbed - dat ik in de living had staan - heen, maar het werkte uiteindelijk wel. De hele cast kwam naar mijn huis en samen deden we onze job. Op die manier hebben we ongeveer 40 afleveringen opgenomen.”

8. Het duurde 9 jaar om de film te maken, en er waren 32 schrijvers voor nodig

Hoewel de live action-film over ‘The Flintstones’ in 1994 een mooie 292 miljoen euro opbracht aan de wereldwijde box office, duurde het een eeuwigheid om hem te maken. In 1985 al werd de opdracht geven om een script voor de prent te ontwikkelen, maar het project kwam maar niet van de grond. In 1993 werd het eerste script volledig herschreven. In totaal kwamen er over de jaren heen 32 schrijvers aan te pas. Zo duurde het 9 jaar eer de film eindelijk klaar was om aan het publiek getoond te worden.

9. Volgens Wilma was Fred haar ware liefde

Jean Vander Pyl speelde de rol van Wilma tot haar dood in 1999. Volgens haar waren Fred en Wilma een perfect voorbeeld van ware liefde. “We maakten veel ruzie, dat is waar”, zei ze over haar personage, alsof ze het over zichzelf had. “Maar ik zag die idioot graag. Hij was mijn grote liefde. Ik denk dat dat één van de redenen is dat Fred en Wilma zo populair waren. We kwamen over als een realistisch koppel. Ik heb veel van mijn eigen karaktereigenschappen in Wilma gestoken. Ik denk dat veel vrouwen zichzelf daarom in haar herkennen.”

10. ‘The Flintstones’ kwamen bijna opnieuw op tv

Het had niet veel gescheeld of ‘The Flintstones’ waren opnieuw op tv verschenen. Komiek en acteur Seth MacFarlane, de man achter het satirische ‘Family Guy’, liet in 2001 weten dat hij werkte aan een Flintstones-script voor Fox. De zender wees zijn inzending echter af. In 2014 kwam men met het idee om een tv-film te maken over de iconische personages, maar ook dat project strandde. Pas in 2017 maakte MacFarlane bekend dat hij zijn droom om ‘The Flintstones’ in een nieuw jasje te steken volledig opgaf.