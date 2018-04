Terug van weggeweest: 'Temptation'-Gringo en Tim De Pril in 'Gert Late Night' TDS

25 april 2018

19u13

Bron: Eigen berichtgeving 92 TV De deelnemers van het huidige seizoen op tv zijn werkelijk overal, maar één van de meest legendarische deelnemers aan ‘Temptation Island’ was natuurlijk Gringo. Zijn “Talk to the hand, because the face don’t want to hear it anymore” maakt nu al meer dan 10 jaar deel uit van het collectief geheugen. Vanavond dook Gringo op in 'Gert Late Night'. En hij niet alleen...

Flashback: Gringo en zijn toenmalige vriendin Ciska begonnen anno 2007 vol hoop en goede moed aan 'de ultieme relatietest'. Ze beleefden echter een zeer heftige tijd op ‘Temptation Island’. Ze waren de Tim en Deborah van toen, zeg maar. Of de Kevin en Megan, want ook Gringo noemde zijn vriendin tijdens de afleveringen "dom en naïef".

De twee werden onsterfelijk door hun deelname aan het programma. Vooral zijn quote "Talk to the hand, ‘cause the face don’t wanna hear it anymore" staat in ons collectieve geheugen gegrift. Velen zien het nog steeds als hét grappigste fragment uit het tv-archief.

Huwelijk

Even leek het er echter op dat alles goed zou komen: amper één dag na de uitzending op het kleine scherm, vroeg Gringo Ciska namelijk ten huwelijk. Live op de radio dan nog wel. Iets wat ook 'Timtation' dit jaar nog zou durven. Al zou Deborah, in tegenstelling tot Ciska toen, allicht geen "ja" zeggen. Maar hun huwelijk werd dus een feit. Al bleef het sprookje niet duren, want in 2012 ging het koppel alsnog officieel uit elkaar.

Spijt

Gringo liet later ook weten dat hij spijt had van zijn deelname aan de realityreeks. “Als ik die beelden zie, word ik op slag misselijk. Ik stond helemaal niet achter onze deelname. Maar ik heb me laten doen. Hoe lang we toen al samen waren? Ik denk vijf jaar. Dat de kijkcijfers jaar na jaar daalden, heeft ons over de streep getrokken”, vertelde hij toen in een krant. “We beschouwden het als een snoepreisje naar Jamaica, en wie zegt daar nu ‘neen’ tegen? We zagen elkaar graag, we geloofden ook rotsvast, naïef als we waren, dat wij met glans aan die verleidingen zouden weerstaan. Dat het helemaal anders zou uitdraaien, daar hadden we op voorhand nooit aan gedacht.”

Nog een oude bekende

Ook Tim De Pril is vanavond te gast. Tim nam in 2002 met zijn toenmalige vriendin Katrien Schotte deel aan 'Temptation'. Ook hun relatie overleefde de verleidingen niet. Enkele jaren later scheef De Pril zich echter opnieuw in, maar dit keer als verleider. Door zijn deelnames stond hij nog lang daarna bekend als "Vlaanderens grootste casanova".

Nadien reeg Tim de veroveringen aan elkaar, onder wie ook ex-Miss België Ann Van Elsen. Hij raakte z'n wilde haren evenwel kwijt: begin 2016 vroeg hij zijn 12-jaar-jongere vriendin Melissa ten huwelijk in... jawel, Thailand. Ze stapten in het huwelijksbootje, en enkele maanden later kwam er ook een zoontje Louis bij. De twee zijn nog altijd gelukkig samen.