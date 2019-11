Terug van weggeweest: de Planckaerts krijgen een nieuw programma op Eén SDE

21 november 2019

07u30

Bron: VRT 0 TV In het najaar zal de familie Planckaert opnieuw op de televisie te zien zijn, iets meer dan tien jaar nadat hun realityreeks ‘De Planckaerts’ eindigde. In januari start Eén namelijk met de opnames voor ‘Château Planckaert’, waarin de familie gevolgd wordt terwijl ze van een verwaarloosd kasteel in Frankrijk een mooi chambre d’hôte proberen te maken.

Van 2003 tot 2009 kon heel Vlaanderen het wel en wee van de familie Planckaert, met voormalig wielrenner Eddy Planckaert en zijn vrouw Christa aan het hoofd, dankzij de realityreeks ‘De Planckaerts’ volgen. Binnenkort is dat opnieuw mogelijk, want Eén zendt in het najaar van 2020 ‘Château Planckaert’ uit. De familie probeert een verwaarloosd kasteel in Frankrijk om te bouwen tot een mooie chambre d’hôte. Eddy en Christa kochten het kasteel van Lodewijk XV vorig jaar in een impulsieve bui, maar het gebouw heeft een totaalrenovatie nodig. Na een brand in 2015 was het dak van het pand volledig weg en de binnenkant verwoest. Gelukkig weten de nieuwe kasteelheren hun weg daar wel mee.

Eddy en Christa: “Het is altijd onze droom geweest om ons terug te trekken uit de dagelijkse ratrace. Een reeks tegenslagen zorgde er echter voor dat er niet veel ruimte meer was om te dromen, en een opgroeiend gezin ruk je niet zomaar weg uit hun vertrouwde omgeving. Daarom werden die plannen opgeborgen. Maar tijdens een vakantie in Frankrijk botsten we op een uitgebrand kasteel, en de rest is geschiedenis (glimlachen). We kijken enorm uit naar de dagen, weken en maanden die we samen mogen doorbrengen in Frankrijk, samen werkend aan één doel. Uiteraard zullen er discussies zijn, tegenslagen en verbouwingsstress... maar onze kracht zit in de familie.”

Voorbestemd

Ook zoon Junior kijkt uit naar het avontuur: “De verbouwingen aan het kasteel zijn niet min, maar het lijkt bijna voorbestemd. Ons enthousiasme nam al snel de bovenhand en het ontbrekende dak, de uitgebrande bovenverdieping en alle andere verbouwingswerken werden voor ons bijzaak. We zijn één team. Dan ben je niet zo gauw bang voor een nieuw avontuur, want je weet dat je er nooit alleen voor staat.”

Olivier Goris, netmanager van Eén, is dan weer blij met de nieuwe aanwinst: “Het verhaal van de Planckaerts is iets heel persoonlijks, maar tegelijkertijd o zo universeel. Wat er ook gebeurt in het leven, de steun van vrienden en familie is echt belangrijk, op moeilijke en op mooie momenten. ‘Château Planckaert’ wordt heel pure en herkenbare televisie. Over dromen en durven, over vallen en samen weer opstaan. Heel blij dat we de droom van de Planckaerts straks kunnen mee beleven bij Eén.”