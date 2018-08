Terug op Canvas: de vierde en laatste reeks van 'The Bridge' SD

06 augustus 2018

10u00 0 TV Goed nieuws voor fans van Scandinavische krimi. Het vierde en laatste seizoen van 'The Bridge' start morgen op Canvas.

De eerste reeks van de topkrimi 'The Bridge' begon met een moord op de Øresundbrug tussen Denemarken en Zweden. De tweede ging van start met een tanker die tegen diezelfde brug botste en de derde met de moord in Zweden op een Deense vrouw. Ook in de vierde reeks is er opnieuw een link tussen beide Scandinavische landen.

Het is meteen ook het laatste seizoen van de Deens-Zweedse coproductie die de voorbije jaren over heel de wereld werd geprezen voor haar sterke verhaallijnen en vertolkingen, en dan vooral die van Sofia Helin (46) als de gedreven, maar sociaal onbeholpen Zweedse inspecteur Saga Norén.

Naast het spannende hoofdverhaal worden in deze vierde reeks ook een aantal verhaallijnen uit de vorige reeks opnieuw opgepikt en verder ontwikkeld. Die hebben vooral te maken met het persoonlijke leven en het verleden van Saga en haar Deense collega Henrik Sabroe, gespeeld door Thure Lindhardt (43).

'The Bridge', vanaf 7 augustus op dinsdag en woensdag om 22 u. op Canvas.