Temptation-verleidsters trekken naar het klooster in nieuwe VIJF-reeks 'Oh My God' TK

14 augustus 2018

09u33

Bron: Mediahuis 0 TV VIJF pakt dit najaar uit met heel wat nieuwe reeksen. Niet alleen wordt het VIJF pakt dit najaar uit met heel wat nieuwe reeksen. Niet alleen wordt het seksleven van Fabrizio en Pommeline onder de loep genomen, maar nu blijkt dat er ook een programma rond een klooster op de planning staat. En dat is helemaal niet zo onschuldig als het klinkt.

In de nieuwe reeks 'Oh My God' - puike woordspeling overigens - worden vijf jonge Vlaamse vrouwen in een katholiek slotklooster gedropt, en dat drie weken lang. En het gaat niet om vijf willekeurige dames, maar over jonge vrouwen 'die de weg kwijt zijn'. Hun dag bestaat normaal gezien uit uitgaan, shoppen, sociale media, opvallen en aandacht krijgen. Om over hun losse liefdesleven nog maar te zwijgen.

Zelf zien de meiden weinig problemen met hun levensstijl, maar ze zullen zich toch moeten aanpassen in het klooster. Daar is alcohol of roken immers niet toegestaan, en ook make-up en smartphones worden er geweerd. In plaats daarvan moeten de dames zich bezighouden met bezinning, gebeden en vrijwilligerswerk. “Het programma geeft een inkijk in twee werelden”, aldus Barbara Salomon van Vijf in Het Nieuwsblad, “die van de losgeslagen jeugd en die van het klooster. Die werelden zijn totaal verschillend, maar misschien zijn er ook raakpunten”. Benieuwd hoe dat zal aflopen.

De deelnemende dames zijn trouwens niet geheel onbekend: onder meer verleidsters Yasmine en Chloë uit het laatste seizoen van Temptation Island nemen deel aan het programma. En daarnaast werden ook twee kandidates uit 'Shopping Queens' opnieuw opgevist.