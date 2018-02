Temptation Laetitia op missie: "Ik ben al zo vaak bedrogen, het is mijn taak om ontrouwe mannen te ontmaskeren" Jean D'Hondt

20 februari 2018

05u00

Bron: Dag Allemaal 0 TV Vrijgezel Laetitia (22) laat er geen gras over groeien in ‘Temptation Island’. Al vanaf de eerste aflevering werpt ze zich vol overgave op Mezdi. Liefde op het eerste gezicht? Niks van. Wat niemand weet: Laetitia is met een verborgen agenda naar Thailand afgereisd. Dat onthult ze nu in Dag Allemaal.

Laetitia gooit in ‘Temptation Island’ al haar troeven in de strijd om Daniëlles partner Mezdi over de schreef te laten gaan. En het heeft er alle schijn van dat ze in haar opzet zal slagen. "Ik voelde onmiddellijk dat Mezdi een vogel voor de kat was", steekt Laetitia snedig van wal. "Ik vond hem ook de knapste van de vier, dus heb ik onmiddellijk mijn pijlen op hém gericht."

Maar van echte gevoelens voor Mezdi...

(pikt in) O nee, daar was hoegenaamd geen sprake van. Voor mij was het een spelletje om hem uit zijn kot te lokken. Weet je, Mezdi is een superleuke jongen, maar je weet gewoon niet wat er in zijn hoofd omgaat. Hij praatte op het eiland ook nooit over Daniëlle. Het leek wel alsof hij vrijgezel was.

Al snel ging je met hem de zee in voor een onderonsje, buiten het oog van de camera’s. Wat is er daar gebeurd?

Je hebt 16% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN