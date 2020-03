Televisiezenders sleutelen aan tv-programmatie voor thuisblijvers LOV

13 maart 2020

14u57 0 TV Heel wat mensen brengen de komende weken hun tijd in huis door wegens het coronavirus. Om het de thuisblijvers zo comfortabel mogelijk te maken, sleutelen televisiezenders aan hun programmatie. Zo hebben onder andere VIER en VIJF beslist meer programma’s op de buis te brengen.

VIER en VIJF

De zenders VIER en VIJF zullen hun programmering omgooien en meer herhalingen op de buis brengen. Dit weekend zullen op zaterdag de leukste afleveringen uit ‘Dancing With The Stars’ te zien zijn. Zondag kijk je overdag naar het laatste seizoen van ‘Bake off Vlaanderen’. Vanaf maandag kijk je op VIER dagelijks naar het laatste seizoen van ‘De Slimste Mens’, en op VIJF zie je elke namiddag een aflevering uit het eerste seizoen van ‘Love Island’. In het volgende weekend volgt tenslotte een marathon van ‘Zo Man Zo Vrouw’.

De zender laat ook weten dat ‘Sports Late Night’ zondag niet op VIER te zien zal zijn, samen met de Champions League-wedstrijd.

VRT

Op Eén is er de komende weken geen Sportweekend. Komende zondag 15 maart zal er in de plaats een langer Journaal zijn. De zender bekijkt nog wat er de komende weken in de plaats van Sportweekend zal komen. Zondag wordt ook de film ‘Broer’ met Koen De Bouw uitgezonden in de plaats van de wielerwedstrijd Parijs-Nice.

VTM, Q2 en co

Bij VTM verandert er voorlopig niets, aangezien er al heel wat programma’s uitgezonden worden overdag, zoals onder andere ‘Familie’, ‘Wittekerke’ en ‘Aspe’. Bij VTM KIDS zijn er ook heel de dag door kinderprogramma’s te zien. Op Q2, Caz (2) en Vitaya kunnen liefhebbers van internationale series terecht. Ook op VTM GO kunnen thuisblijvers terecht om heel wat programma’s te bingewatchen.