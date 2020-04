Telenet vult gratis #samenerdoor-kijkaanbod aan vanaf 6 april MVO

02 april 2020

14u15 0 TV De corona-maatregelen zijn verlengd en het ziet er dus naar uit dat we met z’n alleen nog een tijdje in ons kot moeten blijven. Daarom heeft Telenet beslist om het bestaande #samenerdoor-aanbod uit te breiden vanaf 6 april.

Telenet bedacht ‘#samenerdoor’ om hun klanten te amuseren tijdens de crisis. Ze bieden gratis enkele films en series aan zolang de quarantaine blijft duren. Op dit moment kan je bijvoorbeeld al kijken naar alle afleveringen van ‘F.C. De Kampioenen’.

Vanaf 6 april komen naast het huidige aanbod ook heel wat Woestijnvis-series online te staan, waaronder de klassiekers ‘In de Gloria’, ‘De Ronde’ en ‘Neveneffecten’. Ook werd het aanbod aangevuld met langspeelfilms voor de allerkleinsten (‘Spacedogs’, ‘De Sneeuwkoningin’ en ‘Gamba’), feelgood films (‘The Book of Love’ , ‘Walk of Shame’ en ‘A little something for your birthday’) en meer action packed-titels (‘Code of Honor’, ‘3:10 to Yuma’ en ‘Ride’).

Dat nieuwe aanbod zal alvast een maand beschikbaar zijn in de TV Theek en de films kan daarnaast je ook vinden op kanaal 11.