Telenet Play biedt vanaf dit jaar ruim aanbod HBO-series, waaronder ‘True Detective’, ‘The Wire’ en ‘Girls’ MVO

02 januari 2019

13u26

Bron: Telenet 1 TV Telenet verlengde én verruimde onlangs zijn contract met de Amerikaanse zender HBO. Dankzij de nieuwe deal bieden ze vanaf 2019 het volledige gamma HBO-topreeksen aan.

Klassiekers als ‘Sex and the City’, ‘Flight of the Conchords’ en ‘The Wire’, maar ook recente toppers zoals ‘Big Little Lies’, ‘Insecure’ en ‘Game of Thrones’ zijn doorlopend beschikbaar via Play en Play More.

Vorig jaar waren al enkele delen van het HBO-aanbod te zien op Play en Play More, maar vanaf 1 januari regent het volledige reeksen. Zo zijn ‘True Blood’, ‘Boardwalk Empire’, ‘True Detective’, ‘Girls’ en ‘The Soprano’s’ volledig te bekijken. Ook de populaire ziekenhuisserie ‘Grey’s Anatomy’ is in totaliteit beschikbaar.

Volgens Telenet zullen de series even snel geüpdatet worden als in Amerika. Tijd om te bingewatchen dus.