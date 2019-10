Telenet maakt over jaar komaf met analoge tv Sven Watthy

09 oktober 2019

14u30

Bron: eigen berichtgeving 0 TV 1 op de 10 Telenet-klanten, zo’n 180.000 gezinnen, zal tussen eind 2020 en eind 2021 merken dat hij geen enkel televisiekanaal meer ontvangt. Het analoge signaal - zonder digibox of kaartje in de achterkant van uw TV - verdwijnt, en in de plaats komt een nieuw signaal met hetzelfde aantal zenders.

Loopt er naast een elektriciteitskabel nog een andere kabel recht van uw televisie naar de muur? Dan kijkt u waarschijnlijk televisie via een ouderwets, analoog signaal. Dat signaal wordt geleverd door Telenet, ook al begon die in 2005 samen met Proximus digiboxen en digicorders aan te bieden. Die staan toe om programma’s die u daarvoor live moest bekijken op te nemen, terug te spoelen of te herbekijken.

Bijna 15 jaar later is de tijd rijp om de stekker uit het verleden te trekken, is nu beslist. Ongeveer 9 procent van alle Telenet-klanten kijkt nochtans exclusief TV op de ouderwetse manier. Nog eens zo veel mensen gebruiken analoge TV voor een tweede of een derde toestel. Samengeteld zal dus ongeveer 1 klant op 5 plots op een dag alleen nog sneeuw zien op zijn beeld.

Compact signaal

Die mensen worden niet zomaar in de kou gezet. Er komt een ander, ‘compact’ signaal met dezelfde zenders. Ongeveer twintig kanalen zijn dat. Als hun wijk aan de beurt komt zullen klanten vier weken op voorhand via brief, sms, mail of telefoon op de hoogte gebracht worden van de verandering.

Ze zullen eenmalig opnieuw hun televisie moeten instellen, om hun vertrouwde kanalen te vinden via een nieuw signaal. Telenet rekent erop dat ‘de meeste televisietoestellen jonger dan 9 jaar in staat zijn dit nieuwe signaal te lezen’.

Testzones

Twee regio’s, rond Beringen en Lochristi, dienen als testzones voor de grote beweging die vanaf eind 2020 tot eind 2021 over Vlaanderen rolt. Betrokken inwoners zullen vanaf deze week ingelicht en begeleid worden. Voor hen wordt de knop al omgedraaid in maart van volgend jaar.

Telenet zelf heeft ook iets te winnen bij de vernieuwing. Door de verandering komt er ruimte vrij op het coax-netwerk, om meer internet en digitale televisie door dezelfde kabels te duwen. Op Waalse bodem is Voo eigenaar van de televisiekabels in de grond.