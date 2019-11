Team achter ‘Taboe’ komt aan op gala International Emmy Awards IB MC

26 november 2019

00u38

Bron: eigen berichtgeving 0 TV Het team achter het voor een Emmy genomineerde tv-programma ‘Taboe’ is gearriveerd op het gala van de International Emmy Awards, dat deze nacht van start gaat in New York. De Vlaamse delegatie met onder anderen Tom Baetens, Philippe Geubels, Olivier Goris, Kat Steppe, Tom Lenaerts en de rest van het team van Panenka poseerde op de rode loper.

Geubels en co kunnen straks in New York een Emmy Award in de wacht slepen voor hun programma ‘Taboe’. Het zou de vijfde Emmy zijn voor Vlaanderen in negen jaar tijd.

Of ‘Taboe’ wint of niet, het programma is nu al een internationaal succes. In Australië, Canada en Zwitserland is het format zelfs al in productie of wordt het al uitgezonden. Daarnaast liggen er ook ‘Taboe’-plannen op tafel in minstens vijftien andere landen, waaronder de VS, Groot-Brittannië, Frankrijk en de Scandinavische landen. “Met dit Emmy-avontuur kunnen we mogelijk ook contracten voor de Zuid-Amerikaanse markt binnenhalen”, aldus Tom Lenaerts van Panenka.

Vannacht om twee uur gaat het gala van de International Emmy Awards van start.

Non-Scripted Entertainment #iemmyNOM for “Taboe (Taboo)” on the red carpet at the 47th #iemmys – #Belgium @VRT pic.twitter.com/pqzK9kKN31 Intl Emmy Awards(@ iemmys) link