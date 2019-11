Te weinig kijkers voor 'The Team 2': reeks met Lynn Van Royen verplaatst naar later tijdstip SDE

12 november 2019

22u59

Bron: NB 0 TV Normaal gezien had VTM maandagavond de tweede aflevering van ‘The Team 2' moeten uitzenden, maar in plaats daarvan werd ‘Dossier X’ geprogrammeerd. De reden? Te weinig kijkers. De eerste aflevering van de reeks met Lynn Van Royen kon amper 190.000 kijkers trekken.

De verwachtingen voor ‘The Team 2' waren hooggespannen, maar de eerste aflevering van de reeks met Lynn Van Royen kon die niet inlossen. Die kon amper 190.000 kijkers lokken, wat een serieus verschil is met ‘De Luchtpolitie’, dat een week eerder in hetzelfde tijdslot regelmatig meer dan 400.000 kijkers kon halen. In de plaats van ‘The Team 2' werd maandagavond dan een heruitzending van ‘Dossier X’ geprogrammeerd, dat meer dan 300.000 kijkers lokte. Wie de reeks toch wil volgen, kan op vrijdagavond bij VTM terecht, om 23.30 uur, na ‘The Good Doctor’.