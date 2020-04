Tati uit ‘Blind Getrouwd’ ziet fouten (veel te laat) in en wringt huwelijk met Lothar compleet de nek om Mark Coenegracht

05 april 2020

20u53 0 TV Het is over en uit voor Tatiana – Tati voor de vrienden - Rogier. En voor haar uitgekozen maar duidelijk niet uitverkorene Lothar Callaerts. Hun instant huwelijk is mislukt. Tijdens de grote bijeenkomst van de vier koppels kwam bij Tati eindelijk het besef dat ze deze unieke kans compleet heeft laten schieten. Wat volgde waren tranen. Ingehouden voor de groep en de camera, maar niet tegen te houden.

Wat baten kaars en bril, als de betrokkene niet zien wil. Een variant op een bekend spreekwoord. Iedereen heeft zijn uiterste best gedaan en alles in de strijd geworpen om het huwelijk van Lothar en Tati op zijn minst enige kans tot opstarten te geven. Maar Tati wilde niet horen, weigerde te luisteren en vergooide alle aangeboden kansen en reddingsboeien. De man die de experten op basis van een resem gesprekken en testen voor haar als de ideale match hadden gezien, bleek niet dat onhaalbare ideaal dat ze in haar mooiste dromen had gezien. Zijn tattoo’s waren duidelijk een rem, wellicht was hij een paar centimeters te klein.

Van de ‘zotte’ Tatiana, zoals zij zich zelf in de etalage zette, hebben wij niks, nul, nada gezien. Wél het beeld van een jonge vrouw die na haar huwelijksdag niet één keer hand in hand met haar man wilde lopen, die niet één keer een kusje heeft gegeven. Geen enkele toenaderingspoging van Lothar wierp zoden aan de dijk. Gesprekken bleken eenrichtingsverkeer. Groot respect voor de man die dat weken met volharding en glimlach volhield.

Te laat

Pas tijdens de mooie samenkomst van de koppels in Geraardsbergen, met begeleiding van de experten en vooral met de gesprekken van Veerle & Nick en Nuria & Stijn, koppels die de voorbije jaren met vallen en opstaan wél slaagden in hun huwelijk, leek het plots te dagen voor Tati. Stijn omschreef het duidelijk en eenvoudig: “‘Blind Getrouwd’ is als box van Hello Fresh. Je hebt alle ingrediënten maar je moet je eten zelf maken. Zitten en zeggen voel je iets, dat werkt niet.” Nagel op de kop en bijzonder verhelderend. Waarop Nuria nog toevoegde: “Groeien naar elkaar in die paar weken? Neen. Amuseer jullie. Doe dingen samen.”

Precies wat Tati allemaal halsstarrig had en heeft geweigerd. Ze heeft Lothar - en nog erger, zichzelf - geen enkele kans gegeven om zelfs maar een fundament van een relatie op te starten. Wellicht had ze niet door hoe relatievorming werkt. Evenmin had ze door welke tools ‘Blind Getrouwd’ aan de uitgekozen koppels geeft. Tati biechtte op dat haar verwachting simpel was: de deur opendoen en de man van haar dromen zien. Dat ze al die weken niet door had dat zoiets enkel in Hollywoodfilms kan, is zo jammer. Dat het tijdens het groepsgesprek wel begon te dagen, maakte het nog erger. “En dan zie ik hier die twee cuties (Winnie en Jonah). Dat maakt mij zo verdrietig. Allez, ik ben blij, maar toch”, klonk het. Lothar kon enkel zuchten dat hij compleet machteloos stond’.

‘Een verrijking’

Naast de instant lovers Winnie en Jonah en hun parcours, blijven wij toch vooral fan van het duo Christophe en Nick. Wat een verrijking: slimme, open gasten, met respect voor elkaar, maar ook met de juiste op- en aanmerkingen voor elkaar. Hart op de tong. En niks beschaamd om hun relatieproces te laten volgen door Vlaanderen. Het was schoon om zien en horen hoe Nick – “oh neen, yoga, dat is scheten laten!” - moest toegeven hoe heftig het moment was toen hem gevraagd werd om recht in de ogen te kijken van Christophe en liefde te sturen. “Ik was geraakt. Het was heftig. Dat kijken was puur, oprecht. De knuffel achteraf was heel noodzakelijk. Het sein ik zie u echt graag.”

En dus komt het mogelijk écht wel goed tussen Nick en Christophe. Twee verschillende snelheden in relatie-opbouw. Maar Stijn, die nog altijd gehuwd is met Nuria, gaf dat de juiste plaats. “Geef het tijd en ruimte. Wij waren ook niet in tot elkaar.” En Nouria: “Stijn was veel rapper met gevoelens. Maar plots zal ik heel kleine dingetjes hoe hij mij verleidde. En toen ben ik voor hem gevallen.”

Wij lichten de koppels afzonderlijk door.

Christophe & Nick: Twee snelheden, moet kunnen

Is en blijft het interessantste koppel van dit seizoen ‘Blind Getrouwd’. Zijn en blijven helemaal zichzelf waardoor je als kijker vanop de eerste rij kan meeleven. Christophe heeft al lang duidelijk gemaakt dat Nick voor hem een héél goede partner zou kunnen zijn, bij Nick gaat het allemaal wat trager. Misschien ook allemaal wat intenser. ‘Christophe is de eerste bij wie ik me goed voel. Hij laat me doen, hij pusht niet. Heel belangrijk’. Zo’n analyse, zo’n aanpak, daar kan je als buitenstaander alleen maar hard voor duimen dat het positief eindigt.

Slaagkansen: van 60% naar 75%

Laura & Sonny: Sonny heeft afgehaakt, Laura niet

De foto aan het begin van deze aflevering sprak boekdelen: Drie koppels stonden netjes bij elkaar, één koppel niet. Uiterst links stond Sonny. Uiterst rechts dan weer Laura. Die maakte duidelijk dat zij aan de basis lag van alle miserie. ‘We zijn een paar dagen uit elkaar geweest en toen heb ik beseft dat ik een bitch was en mij moest openstellen’. Wat ze sindsdien duidelijk heeft gedaan. Alleen, Sonny wil niet meer mee. ‘Ik moet de switch nog maken en vind dat moeilijk’, klonk het. En zo wordt meteen duidelijk waarom hij Sonny vorige week keihard terug pakte met een rondje non-verbale agressie.

Slaagkansen: van 25% naar 20%

Winnie & Jonah: volop aan het groeien

Het klonk een beetje als een verrassing. Na twee weken adoratie van Jonah voor Winnie, zijn de twee tortelduifjes door een crisis gegaan. Hebben we die gemerkt of gezien? Hoe dan ook, het duo maakte duidelijk dat er nadien sprake was van een positieve groei naar elkaar. Precies wat overlevende koppels als Nuria en Stijn en Veerle en Nick duidelijk maakten. Instant perfect huwelijk bestaat niet. Kan ook niet. Naar elkaar groeien, dat kan wel perfect. En dan werd helemaal aan he einde van de aflevering mooi getoond hoe goed die twee daar mee bezig zijn.

Slaagkansen: van 90% naar 80%

Tati en Lothar: beslissing al volgende aflevering

Met de vooruitblik van ‘Blind Getrouwd’ werd duidelijk dat volgende zondag al een einde wordt gemaakt aan de lijdensweg van Lothar en Tati. Het heeft ook geen enkele zin om het relatieproces, dat zelfs nooit de allereerste stap heeft overleefd, verder te rekken. Dikke streep eronder is écht wel de beste oplossing. Tati bleek niet geschikt voor dit experiment. En had het handboek van ‘het experiment’ duidelijk niet gelezen. Klaar en duidelijk. Lothar zag wel goed en clever in waarom hij met Tati was gekoppeld. Tati had die capaciteit duidelijk niet. Het is ook een wake up-call: een instant huwelijk lukt niet op bestelling. De experten brengen twee potentieel geschikte partners samen, maar dan is het aan hen om aan de slag te gaan. Dat doe je niet door na dag één je partner af te wijzen.

Slaagkansen: van 5% naar 0%